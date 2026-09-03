Ilyen bizarr módon mentenék meg az olvadó gleccsereket

Svájcban évek óta próbálkoznak azzal, hogy a napfényt visszaverő és a hőhatást mérséklő szintetikus ponyvákkal takarják be egyes területeken a jeget és havat, hogy gátolják az alpesi tájat évezredek óta borító jégtakarók olvadását.

Mivel a ponyvák általában műanyagból készülnek, mikroszálakkal szennyezhetik a környezetet. A Summit Foundation környezetvédelmi csoport és a Lausanne-i Egyetem által vezetett Keep It Wool (Tartsd meg a gyapjút) projekt viszont gyapjútakaróval kísérletezett a Svájc nyugati részén lévő Tsanfleuron-gleccseren.

A műanyag ponyvák biológiailag lebomló alternatíváját keresték, de közben az is fontos volt számukra, hogy a svájci juhgyapjúnak is új felhasználási módot találjanak, hiszen annak évente mintegy 40-70 százaléka kárba vész - mondta el Timothee Steiner projektmenedzser.

Négy egyetemi mesterképzést végző hallgatóban merült fel az ötlet, hogy gyapjútakaróval próbálkozzanak.

Júniusban a svájci Fisolan cég által prototípusként gyártott két gyapjútakaróval borították be a Tsanfleuron-gleccser 200 négyzetméterét. Később aztán összehasonlították a gyapjú védelmét egy hagyományos geotextíliáéval, és eredményeik felülmúlták a várakozásokat. A letakart területeken 50-70 százalékkal csökkent az olvadás, és maga a gyapjú is meglepően tartósnak bizonyult.

A projekt támogatói ugyanakkor hangsúlyozták, hogy a gyapjútakarók nem jelentenek megoldást a globális felmelegedésre. Svájc gleccserfelületének csak mintegy 0,02 százalékát borítja védőréteg, és a tudósok szerint továbbra is a főként a fosszilis tüzelőanyagok miatt keletkező üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentése az egyetlen mód a jégolvadás hosszú távú lassítására.