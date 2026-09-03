ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
361.91
usd:
311.27
bux:
148307.14
2026. szeptember 3. csütörtök Hilda
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Egy gleccser fala, amint egy méretes jégdarab a tengerbe szakad.
Nyitókép: Unsplash

Ilyen bizarr módon mentenék meg az olvadó gleccsereket

Infostart / MTI

Svájci kutatók azzal kísérleteznek az Alpokban, hogy a globális felmelegedés következtében vészesen olvadó gleccserek megmenthetők-e gyapjútakaróval.

Svájcban évek óta próbálkoznak azzal, hogy a napfényt visszaverő és a hőhatást mérséklő szintetikus ponyvákkal takarják be egyes területeken a jeget és havat, hogy gátolják az alpesi tájat évezredek óta borító jégtakarók olvadását.

Mivel a ponyvák általában műanyagból készülnek, mikroszálakkal szennyezhetik a környezetet. A Summit Foundation környezetvédelmi csoport és a Lausanne-i Egyetem által vezetett Keep It Wool (Tartsd meg a gyapjút) projekt viszont gyapjútakaróval kísérletezett a Svájc nyugati részén lévő Tsanfleuron-gleccseren.

A műanyag ponyvák biológiailag lebomló alternatíváját keresték, de közben az is fontos volt számukra, hogy a svájci juhgyapjúnak is új felhasználási módot találjanak, hiszen annak évente mintegy 40-70 százaléka kárba vész - mondta el Timothee Steiner projektmenedzser.

Négy egyetemi mesterképzést végző hallgatóban merült fel az ötlet, hogy gyapjútakaróval próbálkozzanak.

Júniusban a svájci Fisolan cég által prototípusként gyártott két gyapjútakaróval borították be a Tsanfleuron-gleccser 200 négyzetméterét. Később aztán összehasonlították a gyapjú védelmét egy hagyományos geotextíliáéval, és eredményeik felülmúlták a várakozásokat. A letakart területeken 50-70 százalékkal csökkent az olvadás, és maga a gyapjú is meglepően tartósnak bizonyult.

A projekt támogatói ugyanakkor hangsúlyozták, hogy a gyapjútakarók nem jelentenek megoldást a globális felmelegedésre. Svájc gleccserfelületének csak mintegy 0,02 százalékát borítja védőréteg, és a tudósok szerint továbbra is a főként a fosszilis tüzelőanyagok miatt keletkező üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentése az egyetlen mód a jégolvadás hosszú távú lassítására.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Tudomány    Ilyen bizarr módon mentenék meg az olvadó gleccsereket

gleccser

kutató

gyapjú

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
A rollerektől a zebrákig: fontos közlekedési változások Szlovákiában

A rollerektől a zebrákig: fontos közlekedési változások Szlovákiában
Szeptember elsejétől szigorodtak és lényegesen átalakultak a közúti közlekedés szabályai Szlovákiában. A belügyminisztérium előterjesztése nyomán hatályba lépett törvénymódosítások a járművezetőket, a kisméretű elektromos eszközöket használókat, valamint a gyalogosokat egyaránt érintik, a jogalkotó célja pedig a közlekedés biztonságosabbá és logikusabbá tétele volt.
Megszűnhetnek a trafikkoncessziók, kötelező orvoskamarai tagság, béremelés a szociális szférában, „három csapás” az akkugyáraknak

Megszűnhetnek a trafikkoncessziók, kötelező orvoskamarai tagság, béremelés a szociális szférában, „három csapás” az akkugyáraknak

Két hét múlva várhatóan eltörlik a koncessziók jelenlegi rendszerét. Három elv mentén alakítják át a hulladékgazdálkodást, miután a kormány 90 milliárd forintnyi büntetést kell, hogy fizessen az EU-nak a Mohu mulasztásai után – jelentette be Magyar Péter miniszterelnök a kormányzati tájékoztatón.
 

Bóna Szabolcs: idén korábban kezdődik a méh állatjóléti támogatások kifizetése

Az egészségügyi többletforrás csaknem felét a szakdolgozói béremelésre fordítják

Tűzifaárstopot rendelt el a kormány a lakossági vevőknek

Magyar Péter Baka András köztársasági elnökkel egyeztetett

Visszakapcsolódott Magyarország az Erasmus-programba

Magyar Péter: özönlenek a panaszok, teljes felülvizsgálat jön a hulladékgazdálkodásban

Orbán Anita: új szerepet kaphatnak a kulturális intézetek

Ciklikus, háromhetes ülésezési rendre tér át a parlament

VIDEÓ
Hőhullámok és rekordaszály: mi vár még ránk? Kis Anna és Szabó Péter, Inforádió, Aréna
GDP, forint, euró: mi az igazi kockázat? Nyeste Orsolya és Madár István, Inforádió, Aréna
Tanévkezdés: feladják a leckét a tanároknak is? Koren Balázs, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.09.04. péntek, 18:00
Vadnai Jonatán
világbajnok vitorlázó
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Amerika sem akart kimaradni a jóból

Amerika sem akart kimaradni a jóból

Jellemzően emelkedtek az ázsiai részvénypiacok csütörtökön, miután a globális kötvényhozamok csökkenése és az olajárak stabilizálódása javította a befektetői hangulatot. Európában is többnyire emlekedést láthatunk és Amerikában is emelkednek a tőzsdék, miután esni kezdtek a kötvényhozamok, azt követően, hogy a piacok ismét elkezdték kiárazni a szeptemberi kamatemelés esélyét. Eközben viszont a piaci szereplők  már a pénteken érkező amerikai munkaerőpiaci jelentésre is figyelnek, amely további fontos jelzést adhat a Fed várható kamatpályájáról.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Leminősítést helyezett kilátásba a Scope, komoly kérdések merültek fel a magyar vállalat körül

Leminősítést helyezett kilátásba a Scope, komoly kérdések merültek fel a magyar vállalat körül

Felülvizsgálja a 4iG Nyrt. hitelminősítését a Scope Ratings, a vizsgálat célja pedig egy esetleges leminősítés.

BBC
Business Sport Travel Science
Lindsay Clancy's lawyer asks judge to remove juror from murder trial after tense exchange

Lindsay Clancy's lawyer asks judge to remove juror from murder trial after tense exchange

Clancy's lawyer argues the juror "refuses to listen" to the judge's instructions on what constitutes reasonable doubt.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. szeptember 3. 11:54
Részletek az ELTE-n induló űrtudományi laboratóriumról
2026. szeptember 3. 10:04
Nyolc évig utazott, most végre megfejtheti a Merkúr egyik legnagyobb rejtélyét
×
×