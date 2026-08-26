Még az új iPhone-ok előtt villanthat az Apple

A Bloomberg szakírója, Mark Gurman szerint a vállalat két év után frissítheti belépő szintű asztali számítógépét, a Mac Minit, akár már a következő napokban, az új iPhone-ok bemutatója előtt.

Az Apple legkisebb asztali gépe iránt jelentősen megnőtt a kereslet, mivel olcsó és praktikus megoldás az AI-alkalmazások és -modellek helyi futtatására. A nagy érdeklődés miatt jelenleg akár heteket is várni kell egy-egy Mac Mini kiszállítására. Gurman szerint ugyanakkor nem világos, hogy egy új modell hogyan oldaná meg a készlethiányt – olvasható a hvg.hu-n.

A szakíró szerint az Apple már az M5-ös és M6-os chipeket is tesztelte a Mac Miniben, de egyelőre nem tudni, melyik kerülhet a következő generációba. Az új iMac várhatóan az M6-os lapkát kapja. Egyik új chip sem ígér forradalmi változást, elsősorban teljesítmény- és energiahatékonysági javulásra lehet számítani.

A 9to5Mac felidézte, hogy a Bloomberg jelentése néhány héttel azután jelent meg, hogy az Apple megkezdte a Mac Mini gyártását a Houstonban található üzemében, amelyet Donald Trump is meglátogatott. A létesítményben az Apple mesterséges intelligenciához használt szervereit is összeszerelik.

Gurman szerint a következő hónapokban további Mac-modellek is frissülhetnek: az iMac mellett az M6-os chipet a MacBook Pro is megkaphatja.