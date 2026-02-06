ARÉNA - PODCASTOK
Egy, a tengerben lebegő medúza.
Nyitókép: Unsplash

Szuperritka, teherautó méretű medúzát sikerült videóra venni

Infostart

A tengerbiológusok Argentína partvidékén kutakodtak a mélyebb vizekben, amikor megpillantották az autóbusz-hosszúságú, ritkán látott teremtményt.

A Schmidt Óceánintézet kutatói igencsak ritka állatot filmeztek le az óceán mélyén, Argentína mellett: egy óriás fantommedúzát (Stygiomedusa gigantea), aminek minden észlelése ünnepszámba megy az óceánkutatók körében – írja az intézet híradása nyomán a Telex, hozzátéve, hogy utoljára 2022-ben sikerült egy ilyen élőlényt lencsevégre kapni.

A kutatók a teljes argentin partvonal mentén vizsgálták a mélytengeri ökoszisztémákat. A fantommedúza 250 méteres mélységben úszkált, amikor megtalálták. Az intézmény közlése szerint

a medúza harangja 1 méteres átmérőjű is lehet, négy csápjának hossza pedig elérheti a 10 métert is.

A kutatók egyéb érdekességekre is bukkantak az expedíció során, például felfedezték a jelenleg ismert legnagyobb Bathelia candida korallzátonyt, és dokumentálták Argentína első mélytengeri bálnatemetőjét, vagyis azt a tengerfenéki területet, ahová az elpusztult bálnák teteme lesüllyed. Ezek a területek átmeneti ökoszisztémaként működnek, és táplálékkal látják el az olyan élőlényeket, mint a rákok, a polipok vagy a cápák.

A New York Post a kutatás során készült videót is közzétette YouTube-csatornáján:

