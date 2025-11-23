Oeconomus: Magyarország már bizonyított, kedvező helyzetben van az űrversenyben

A kormány átfogó megállapodást készít elő az amerikai Voyager Technologies-zel, így megnyílik a lehetőség arra, hogy Magyarország aktív szereplője lehessen a vállalat űrállomásépítési projektjének – ezt Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter jelentette be november elején, Washingtonban.

Az amerikai-magyar űrtechnológiai együttműködésről és annak hozadékáról írt elemzést az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány.

„A most kötött megállapodás egy átfogó, több területet érintő egyezmény, ami beruházási, oktatási, képzési és technológiai egyezményt is tartalmaz, és magyar szempontból a különlegessége, hogy a Voyager Technologies, akivel a magyar állam most megállapodott, egy jövőbeli űrállomás építését tervezi, ami elvileg 2029-ben készül el” – mondta az InfoRádióban Németh Viktória, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány makroökonómiai elemzője és külpolitikai szakértője. Az elemző szerint

az együttműködés legnagyobb előnye, hogy Magyarországon már elindultak olyan kapacitások, amik a magas hozzáadott értékű high-tech iparágakban teremtenek munkahelyeket.

Továbbá gazdasági ösztönző hatásai is lesznek, emellett az is fontos, hogy Magyarország a vezető technológiai nagyhatalmakkal tud közös fejlesztéseket megvalósítani – húzta alá.

A programhoz való hozzájáruláshoz szükséges magasan képzett szakemberek és az ő képzésük kapcsán Németh Viktória elmondta, 2021-ben létrejött egy konzorcium, amiben kezdetben 17, majd később 21 magyar egyetem kezdett el közreműködni, ezen intézmények pedig több szakot is kidolgoztak és létrehoztak az űrszektor támogatására.

Az új űrállomásra azért van szükség, mert a Nemzetközi Űrállomás (ISS), ahol nyáron Kapu Tibor is járt, 2030-ban be fogja fejezni a működését – magyarázta az elemző. Hozzátette, több kereskedelmi vállalat is azon munkálkodik, hogy ők építhessék az ISS utódját. És

mivel a szektor éppen prosperáló ágban van, ezért úgy tűnik, hogy mindegyik űrállomás hasznosítható lesz, hiszen mindegyik a NASA-val együttműködésben és annak felügyelete alatt készül.

Az új űrállomás(ok), hasonlóan a jelenlegihez, tudományos célokat szolgálnak majd, kísérletek fognak zajlani rajtuk. De az elmúlt években elindult az úgynevezett űrturizmus ágazata is, ehhez is terepet fognak biztosítani, de fejlődik az ehhez kapcsolódó szállítási, logisztikai szektor is – jelentette ki a szakértő.

Az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány makroökonómiai elemzője elmondta,

azért került ennyire előtérbe az űrkutatás, mert az elmúlt években a technológia elérhetőbbé és olcsóbbá vált.

Ennek köszönhető az is, hogy az Axiom Space megnyitotta a lehetőséget a kisebb gazdasággal rendelkező országok számára is, és Magyarország mellett a régiós versenytársak közül Lengyelország is bekapcsolódott ebbe a versenybe. A következő években Csehország is küldhet ki űrhajóst, de még számos olyan országot lehetne említeni, akik felfigyeltek erre a lehetőségre – tette hozzá.

Németh Viktória szerint hazánk kedvező helyzetben van az űrversenyben, és Kapu Tibor nyári missziója és kísérletei is felhívták a figyelmet arra, hogy Magyarországon komoly kapacitások és lehetőségek állnak rendelkezésre, amelyeket a szektor jól tud majd hasznosítani a jövőben.