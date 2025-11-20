ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
382.23
usd:
331.31
bux:
107565.55
2025. november 20. csütörtök Jolán
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A Sencsou–20 és a Sencsou-21 űrhajók legénysége a Mennyei Palota (Tienkung) űrállomás fedélzetén.
Nyitókép: X / Chinese Embassy Pakistan

Kiderült, mi vár az űrben rekedt emberekre

Infostart

A három kínai űrhajós egyelőre a Mennyei Palota (Tienkung) nevű űrállomás foglya, mivel nincs használható járművük, amivel visszatérhetnének a Földre. De talán már közel a megoldás.

Nem akármilyen napokon van túl a kínai űrprogram. A Sencsou–20 (Isteni Csónak-20) legénysége a tervek szerint november 5-én hagyta volna el az űrállomást, ám órákkal indulásuk előtt az űrhajójuknak nekiütközött egy kisebb méretű űrszemét. A baleset miatt hazatérésüket elhalasztották, a csapatot végül a következő kapszula, a Sencsou-21 hozta vissza, csakhogy így most az ezzel érkező trió rekedt odafent – írja a Science Alert cikke alapján a 24.hu.

A Csang Lu, Vu Fej és Csang Hongcsang hármas november 14-e óta rekedt visszatérési opció nélkül a Tiengung űrállomáson. A Kínai Emberes Űrügynökség (CMSA) tisztviselői azt mondták, hogy már dolgoznak egy biztonságos csereeszköz felküldésén, és bár a kínai űrhajósok, azaz tajkonauták visszatérése jóval később várható, jelentések szerint

már november 25-én pont kerülhet a dráma végére, ugyanis ekkor bocsáthatják fel a cseregépet.

Néhány szakértő aggodalmát fejezte ki a kialakult helyzet miatt, és megkérdőjelezték, hogy miért nem tartották mind a hat űrhajóst az űrállomáson, amíg meg nem érkezik a cseregép. Azt azonban hozzátették, hogy a készletek így bizonyára jobban fogytak volna, ami szintén problémát okozhatott volna.

Nem példátlan az elmúlt időszakban, hogy űrhajósok rekednek a világűrben. 2024–2025-ben a Starliner-saga azok érdeklődését is felkeltette, akik alapvetően kevéssé járatosak az űrkutatásban: Sunita Williams és Butch Wilmore asztronauták a Boeing fejlesztés alatt álló űrhajójával érkeztek a Nemzetközi Űrállomásra (ISS), ám problémák adódtak a kapszulával, a páros pedig az eredetileg tervezett bő egy hét helyett kénytelen volt kilenc hónapot eltölteni az ISS-en. A Sencsou-20 legénysége ennél rövidebb ideig, 204 napon keresztül volt az űrben.

Kezdőlap    Tudomány    Kiderült, mi vár az űrben rekedt emberekre

mennyei palota

tajkonauták

kínai űrhajós

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Háború: ha most áttörnek az oroszok, nincs előttük akadály? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
Beindult az ingatlanpiac: mi épül 2026-ban és miből? Takács Ernő, Inforádió, Aréna
Extraprofitadótól a Revolutig: milyen kihívások várnak a bankokra? Jelasity Radován, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.11.21. péntek, 18:00
Bor Olivér
kiberbiztonsági szakértő
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Esik a tőzsde, máris vége az Nvidia körüli örömködésnek

Esik a tőzsde, máris vége az Nvidia körüli örömködésnek

Napok óta rossz hangulatban estek a világ részvénypiacai, tegnap azonban napon belül már javult a hangulat, ma pedig úgy tűnt, emelkedés jöhet világszerte. A kezdeti emelkedést részben az Nvidia gyorsjelentése váltotta ki, a chipgyártó erős számokkal és optimista kilátásokkal rukkolt elő. Ma reggel Ázsiában már több piacon emelkedés volt, és optimista hangulatban telt a kereskedés Európában is. Amerikában pedig a tech-papírok vezetésével szintén nagy emelkedést láthattunk a kereskedés kezdetén, de aztán gyors korrekcióba váltottak a piacok, és most már esnek a részvényárfolyamok.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Hatalmas változást jelentettek be az olimpiára: ezt már rengetegen várták

Hatalmas változást jelentettek be az olimpiára: ezt már rengetegen várták

A 2026-os téli olimpián kötelező lesz a nyakvédő használata a jégkorongozók számára, elkerülendő a brutális baleseteket.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
US military team visits Kyiv as EU warns about Russian plans

US military team visits Kyiv as EU warns about Russian plans

Reports suggest the US and Russia have prepared a peace plan which features major concessions from Ukraine.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. november 20. 10:41
Forradalmi eljárást teszteltek a Balatonon
2025. november 20. 08:13
Még idén érdemes mobilt vagy tabletet venni, itt az oka, hogy miért
×
×
×
×