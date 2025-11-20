Kiderült, mi vár az űrben rekedt emberekre

Nem akármilyen napokon van túl a kínai űrprogram. A Sencsou–20 (Isteni Csónak-20) legénysége a tervek szerint november 5-én hagyta volna el az űrállomást, ám órákkal indulásuk előtt az űrhajójuknak nekiütközött egy kisebb méretű űrszemét. A baleset miatt hazatérésüket elhalasztották, a csapatot végül a következő kapszula, a Sencsou-21 hozta vissza, csakhogy így most az ezzel érkező trió rekedt odafent – írja a Science Alert cikke alapján a 24.hu.

A Csang Lu, Vu Fej és Csang Hongcsang hármas november 14-e óta rekedt visszatérési opció nélkül a Tiengung űrállomáson. A Kínai Emberes Űrügynökség (CMSA) tisztviselői azt mondták, hogy már dolgoznak egy biztonságos csereeszköz felküldésén, és bár a kínai űrhajósok, azaz tajkonauták visszatérése jóval később várható, jelentések szerint

már november 25-én pont kerülhet a dráma végére, ugyanis ekkor bocsáthatják fel a cseregépet.

Néhány szakértő aggodalmát fejezte ki a kialakult helyzet miatt, és megkérdőjelezték, hogy miért nem tartották mind a hat űrhajóst az űrállomáson, amíg meg nem érkezik a cseregép. Azt azonban hozzátették, hogy a készletek így bizonyára jobban fogytak volna, ami szintén problémát okozhatott volna.

Today is the tenth day that the six astronauts of Shenzhou 21 & Shenzhou 22 have been living and working together on Tiangong space station. Oh, and don't forget about the space mouse too! Source:https://t.co/3rLemM0PGe pic.twitter.com/G3wlWit1qh — CNSA Watcher (@CNSAWatcher) November 11, 2025

Nem példátlan az elmúlt időszakban, hogy űrhajósok rekednek a világűrben. 2024–2025-ben a Starliner-saga azok érdeklődését is felkeltette, akik alapvetően kevéssé járatosak az űrkutatásban: Sunita Williams és Butch Wilmore asztronauták a Boeing fejlesztés alatt álló űrhajójával érkeztek a Nemzetközi Űrállomásra (ISS), ám problémák adódtak a kapszulával, a páros pedig az eredetileg tervezett bő egy hét helyett kénytelen volt kilenc hónapot eltölteni az ISS-en. A Sencsou-20 legénysége ennél rövidebb ideig, 204 napon keresztül volt az űrben.