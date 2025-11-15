ARÉNA - PODCASTOK
Mégsem olyan káros elalvás előtt telefonozni?

Egy friss kutatás szerint még sincs olyan rossz hatással az emberi szervezetre, ha lefekvés előtt még használjuk kicsit a telefont vagy a táblagépet.

Gyakran hallani, olvasni róla, hogy nem lenne szabad lefekvés előtt telefont, táblagépet használni, digitális képernyőt nézni. Egy friss kutatás szerint viszont a felnőttek éjszakai képernyőhasználata mégsem lehet olyan káros, mint korábban sejtették – írja a Sleep Health tudományos folyóirat cikke alapján a hvg.hu.

A kutatók több mint 1000 kanadai felnőtt lefekvés előtti, önbevalláson alapuló képernyőhasználati szokásait és alvási egészségét vizsgálták.

Az önkéntesek több mint 80 százaléka azt nyilatkozta, hogy az elmúlt hónapban használt képernyőt lefekvés előtt, és 50 százalékuk ráadásul minden este így tett.

Ennek alapján a kutatók három csoportba sorolták esti képernyőhasználati szokásaik szerint az embereket:

  • akik alkalmilag, kevesebb mint heti egyszer,
  • akik mérsékelten, azaz heti négy-öt alkalommal,
  • és akik rendszeresen, hetente ötször vagy többször nyomkodják ilyenkor az eszközeiket.

A tudósok több faktort is figyelembe vettek, többek között a nemet, életkort, jövedelmet, és mindezek mellett

az alkalmi és a rendszeres képernyőhasználók is arról számoltak be, hogy remekül szoktak aludni, tehát hatalmas különbség nem volt kimutatható.

Azt persze megállapították, hogy az alkalmi lefekvés előtti képernyőhasználók alvási rendszeressége és minősége volt a legjobb, míg a lefekvés előtt rendszeresen valamilyen eszközt nyomkodók körében volt a legjobb az elalvás időzítése és nappali éberség is. Meglepő volt viszont, hogy a mérsékelt csoport számolt be a legrosszabb alvási egészségről.

Az eredményekkel kapcsolatban mindenképpen érdemes megjegyezni, hogy azok önbevalláson, és nem laboratóriumi teszteken alapulnak, ráadásul ellentmondanak a korábbi tanulmányok megállapításainak, így valószínűleg a téma további kutatásokat igényel majd.

