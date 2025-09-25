ARÉNA
Nyitókép: Unsplash

Sokkoló felfedezés: ez a fekete lyuk minden ismert szabályt felrúg

Infostart

Csillagászok egy olyan hatalmas fekete lyukat fedeztek fel a korai univerzumban, amely az elméleti határérték több mint kétszeresével nyeli el az anyagot, ami tovább mélyíti a rejtélyt, hogyan nőhettek egyes fekete lyukak ilyen gyorsan és nagyra az ősrobbanás után.

A NASA Chandra röntgen-obszervatóriumával a kutatók megvizsgálták a RACS J0320-35 nevű ősi fekete lyukat, amely mindössze 920 millió évvel az ősrobbanás után jött létre – számolt be a Live Science, amit a Portfolio szemlézett.

Mint olvasható, már ebben a korai kozmikus korszakban is hatalmas méretű volt, körülbelül egymilliárd naptömeggel rendelkezett, és rendkívül gyorsan növekedett. Az új elemzés szerint

a szupermasszív fekete lyuk az Eddington-határ 2,4-szeresével növekszik, ami az elméletileg lehetséges növekedési sebesség felső korlátja.

„Sokkoló volt látni, hogy ez a fekete lyuk ilyen ugrásszerűen növekszik” – derül ki Luca Ighina, a Harvard és Smithsonian Asztrofizikai Központ kutatójának, a tanulmány vezető szerzőjének szavaiból.

Ez a szabályszegő fekete lyuk nem az első „szuper-Eddington” objektum, amelyet a korai univerzumban felfedeztek, de további tanulmányozása közelebb viheti a tudósokat annak megértéséhez, miért tűnnek egyes ősi fekete lyukak ellentmondani a kozmológiai modelleknek. A kutatók a fekete lyuk által kibocsátott röntgen-, infravörös és optikai sugárzás intenzitását vizsgálva megállapították, hogy évente 300-3000 naptömegnyi anyagot nyel el, ami meghaladja az Eddington-határt.

Továbbra is rejtély, hogyan képes túllépni ezt a határt anélkül, hogy instabillá válna.

A fekete lyuk növekedési ütemét és korát figyelembe véve a kutatók arra a következtetésre jutottak, hogy akár egy 100 napnál kisebb tömegű nagy csillag összeomlásából is kialakulhatott, hasonlóan a helyi univerzumban található tipikus fekete lyukakhoz.

Ez a felfedezés, valamint a James Webb-űrteleszkóp által a korai univerzumban észlelt más potenciális szuper-Eddington fekete lyukak arra utalnak, hogy a gyorsan növekvő fekete lyukak gyakoribbak lehettek az ősi kozmoszban, mint azt a modellek sugallják. A kutatás a The Astrophysical Journal Letters folyóiratban jelent meg szeptember 8-án.

Tudomány    Sokkoló felfedezés: ez a fekete lyuk minden ismert szabályt felrúg

nasa

fekete lyuk

ősrobbanás

