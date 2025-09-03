A túlélésért küzd a pudu, még a cukisága sem segít rajta – videó

A puduk számára eddig menedéket jelentettek a Chile déli partjainál fekvő Chiloé-sziget sűrű erdői és falvai, ám a faj állományában rohamos csökken tapasztalható.

Idén már több tucat példány pusztult el vagy sérült meg: a helyi Chiloe Silvestre állatmentő központban 18 pudut láttak el, felük kutyatámadás, harmaduk közlekedési baleset miatt szorult orvosi kezelésre - mondta Javiera López, a központ vezető állatorvosa.

"Évente nagyjából ötven sérült pudut hoznak hozzánk, ami egy ilyen sérülékeny faj esetében riasztóan magas szám" - hangsúlyozta López. Szerinte csak idő kérdése, hogy a pudut a hivatalos besorolásban is a veszélyeztetett, majd a kritikusan veszélyeztetett fajok közé sorolják.

A puduk mindössze 45 centiméter magasak, és a kétméteres jávorszarvasokhoz vagy gímszarvashoz képest teljesen védtelenek. Nagy szemeik vannak, vékony lábuk és félénk természetük miatt nem védtelenek száguldó autókkal vagy az agresszív kutyákkal szemben. A vemhes nőstények télen és tavasszal különösen veszélyeztetettek. Az alkonyatkor, éjjel és reggel aktív állatok az év nagy részében magányosan élnek. Gyakran két lábra állnak vagy fatörzsekre másznak, hogy táplálékukat - leveleket, gyümölcsöket, virágokat, hajtásokat - elérjék.

A chilei kormány nem rendelkezik hivatalos dokumentummal az országban élő puduk hivatalos állományszámáról, de becslések szerint mintegy tízezer törpeszarvas élhet Chile és Argentína erdeiben, jelentős részük Chiloé szigetén. A szárazföldi populáció viszonylag stabilnak mondható, de a szigetvilági állomány folyamatosan zsugorodik - mondta Natalia Durán, a chilei állatkert állategészségügyi szakértője. Szerinte az állatkertek oktatási és szemléletformáló szerepe kulcsfontosságú lehet a faj fennmaradásában. A természetvédők közlekedésbiztonsági lépéseket is sürgetnek, továbbá felmerültek javaslatok egy "pudutörvény" megalkotására.