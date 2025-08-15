Titokzatos, de iszonyúan fontos szakmák világvezetői gyűlnek Budapestre

A Nemzeti Innovációs Ügynökség (NIÜ) közölte: a Bálna Honvédelmi Központba szervezett eseményen, amelyen számos nemzetközi szinten jegyzett szakember szólal fel, az innováció különleges, tudományos és műszaki áttöréseken alapuló ága, a Deep Tech áll a középpontban. A nemzetközi konferencia célja, hogy megerősítse a magyar és a kelet-közép-európai régió mélytechnológiai ökoszisztémájának nemzetközi láthatóságát, és hozzájáruljon a tudásalapú gazdasági versenyképesség növeléséhez.

A Nemzeti Innovációs Ügynökség szervezésében, a Hungarian Innovation Week kiemelt eseményeként megvalósuló csúcstalálkozó első alkalommal hívja össze a Deep Tech világ vezető szereplőit: nemzetközi befektetőket, kutatókat, technológiatranszfer-szakértőket, startupalapítókat és kormányzati döntéshozókat - hangsúlyozták a közleményben.

A konferencia kiemelt témái között szerepelnek az élettudományok (biotech és medtech), az űrtechnológia, valamint a védelem és (kiber)biztonság területei - azok a szegmensek, amelyeken nagy valószínűséggel a következő évek technológiai és gazdasági fejlődése alapul.

A résztvevők előadásokon, kerekasztal-beszélgetéseken vehetnek részt. A vendégek között olyan nemzetközi véleményformálók és szaktekintélyek szerepelnek, mint Greg Williams, a Wired magazin globális szerkesztőségének helyettes vezetője; Cecilia des Courtis, a Hello Tomorrow vezérigazgatója; Paul Wang, a Hongkongi Egyetem technológiai transzfer igazgatója; Christian Szegedy, az xAI társalapítója; Julian Laufs, a német CyberAgentur innovációs vezetője; Linda Voeras, az észtországi Karma Ventures befektetési szakembere vagy Nagy Szabolcs, a Turbine alapító-vezérigazgatója.

A Connexions célja nemcsak a kapcsolatépítés és a tudásmegosztás, hanem egy olyan szakmai tér megteremtése, ahol a régió Deep Tech szereplői nemzetközi színtéren is hallathatják a hangjukat, és új szövetségeket építhetnek egy fenntarthatóbb és innovatívabb jövő érdekében.

A Connexions - CEE Deep Tech Summit a Hungarian Innovation Week legfontosabb eseménye. A szeptember 10-től 19-ig zajló eseménysorozat Magyarországon szervezett innovációközpontú rendezvényeket fog össze. A programok közös keretbe rendezésével a kezdeményezés célja Magyarország innovációs ökoszisztémájának megerősítése és nemzetközi láthatóságának növelése.

További információ a connexions.niu.hu és az innoweek.hu oldalakon érhető el.