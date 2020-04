Megrohamozták a Balatont a magyarok

Anonim felhasználós mobil-cellainformációk alapján készültek ábrák arról, hogy hogyan változott a magyarok mozgása a járvány kibontakozása óta.

Múlt héten az elemzést be is mutatták "A járványmatematikai és egyéb kutatások szerepe a koronavírussal szembeni védekezésben" című online konferencián, amiről most a Portfolio közöl összeállítást.

Szócska Miklós, a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképző Központ igazgatója adathasznosítási tevékenységgel segíti az ITM járványügyi munkáját, erről beszélt a konferencián hosszabban, kifejezetten arra koncentrálva, hogy váltak be a kijárást korlátozó intézkedések.

Mérésük szerint 0,74 százalékra csökkent a mozgás társadalmi szinten és 1,17-szeresére nőtt az otthonmaradás indexe.

A mozgási adatokról leolvasható az iskolabezárás hatása, a kijárási korlátozások előtti bevásárlási láz, a márciusi felvásárlási láz, a nagypéntek előtti bolti roham és a húsvét alatti járkálás.

A fővárosban - mint rámutatott -

a mozgási index lefeleződött, az otthonmaradás harmadával nőtt.

A balatoni népsűrűségre is ránézett a kutatás, március 16. és április 8. közötti adatokat vizsgáltak, és azt találták, hogy

kiugróan növekedett a balatoni embermennyiség,

ezért jogosnak nevezte az önkormányzati bővített jogköröket is a kijárási korlátozások szigorítására.

