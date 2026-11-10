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Arsene Wenger, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség, a FIFA globális labdarúgás-fejlesztési vezetője sajtóértekezletet tart a katari labdarúgó-világbajnokság utolsó előtti játéknapján, 2022. december 17-én Dohában. A FIFA vezetősége a napokban jelentette be, hogy fontolóra veszi a 2026-os labdarúgó-vb lebonyolításának módosítását, ami a mérkőzések számának növekedésével járna. A jelenlegi rendszerben 64 összecsapásra kerül sor 29 nap alatt, a 2026-os vb-n az eredeti terv szerint 80 meccs lenne 32 nap alatt, a változtatással pedig 104 összecsapást rendeznének, legalább egyhetes toldással.
Nyitókép: MTI/EPA/Ronald Wittek

Olyan jelöltről beszélnek, akinek tényleg lenne esélye Gianni Infantinóval szemben

Infostart

Arsene Wenger fenekestül felforgathatja a világfutballt. Az Arsenal korábbi menedzsere fontolgatja, hogy elindul a FIFA elnöki posztjáért Gianni Infantino ellen – ez egy olyan lépés, amelyre már régóta várnak az európai futball köreiben.

Európa-szerte hetek óta reménykednek vezető tisztségviselők abban, hogy a francia szakember jelölteti magát, írja a goal.com, hozzátéve:

Wenger komolyan fontolóra vette a lehetőséget.

Az időzítés nem véletlen: Infantino válságba került, miután heves ellenállás fogadta azt a kudarcba fulladt tervét, hogy a világbajnokság kereskedelmi részesedéseit magánbefektetőknek értékesítse.

A 77 éves Wenger életkora kapcsán jogosan vetődik fel a kérdés, meddig tudná irányítani a sportágat. Támogatói közül azonban többen is nyilatkoztak a BBC Sportnak: örülnének, ha Wenger nyerne, majd négyéves mandátuma lejárta előtt lemondana, utat nyitva ezzel egy átmeneti időszaknak a FIFA-nál.

A válság ellenére Infantino továbbra is erős támogatást élvez Dél-Amerikában, Afrikában és Ázsiában; nemrégiben pedig azt állította, hogy a futballvilág „elsöprő többsége” mögötte áll. Ez a támogatottság súlyos próbatétel elé kerülhet, ha Wenger beszáll a versenybe.

Amennyiben indul, a FIFA globális labdarúgás-fejlesztési igazgatója az UEFA támogatását is maga mögött tudhatná. Az európai szövetség állt ugyanis az Infantinóval szembeni ellenállás élére. Wenger nagy tekintélynek örvend a sportágban, és globálisan is jelentős befolyással bír – különösen Afrikában, ahol kedvező fogadtatásra talált az a javaslata, hogy a világbajnokság mezőnyét 48 csapatosra bővítsék.

Wengerhez közel álló források szerint a szakember még nem döntött. Továbbra is úgy véli, hogy a jövő évi választáson Infantino a legesélyesebb arra, hogy megszerezze negyedik – egyben utolsó – mandátumát.

A jelölteknek november 18-ig kell megerősíteniük indulási szándékukat

a márciusi választáson, ahol Infantino lesz az ellenfelük – a küzdelem pedig már most körvonalazódik.

Októberben a svájci Ramon Vega, a Tottenham korábbi védője jelentette be elsőként indulását. Szintén jelezte indulási szándékát Tasima Kozo, a Japán Labdarúgó-szövetség tiszteletbeli elnöke is.

A FIFA a hónap elején közölte, hogy a tanács tagjai számára hozzáférhetővé teszi azokat a „kulcsfontosságú dokumentumokat”, amelyek Infantino világbajnoki részesedés-értékesítési tervéhez kapcsolódnak. A bökkenő? A dokumentumok megtekintéséhez a tanácstagoknak a szervezet zürichi központjába kell utazniuk, a hozzáférést pedig „szigorú protokollok” szabályozzák. Az UEFA a múlt hónapban november 2-ai határidőt szabott a világszövetségnek arra, hogy hozza nyilvánosságra a vitatott „FIFA Forward” (FFE) javaslat részleteit, és adjon választ a döntéshozatali folyamattal kapcsolatos kérdésekre.

A követelés egy olyan tanácsülést követően fogalmazódott meg, amelyen Infantino bocsánatot kért a klubeladási tervtől való elállás miatt. Azt azonban nem magyarázta meg, hogyan született a javaslat, ehelyett ragaszkodott ahhoz, hogy a kérdéseket írásban tegyék fel.

A korábban Infantino iránti hűségéről ismert Wenger a botrány eszkalálódásával párhuzamosan távolságot tartott a projekttől. Akkoriban így nyilatkozott: „Nem vettem részt ebben a stratégiai tervben, és a projektről is csak a sajtóhírekből értesültem.”

Hozzátette: „A projekt visszavonásáról szóló döntés feltétlenül szükséges és vitathatatlan volt, mivel szilárdan hiszek egy olyan független FIFA-ban, amely elkötelezettséggel, átláthatósággal és feddhetetlenséggel szolgálja sportágunkat.”

Wenger a FIFA-nál töltött ideje alatt számos vitatott ügy övezte tevékenységét – különösen a kétévente megrendezendő világbajnokságra, valamint a „tiszta” leshelyzetre vonatkozó javaslatai miatt.

Wenger globális ismertséggel bír, többek között Afrikában is; ezen a kontinensen Infantino nemrég jelentős támogatást szerzett újraválasztásához, miután a finanszírozás növelésére tett ígéretével mind az 54 tagország szövetségét maga mellé állította.

Wenger az Arsenalnál töltött évei alatt sokat tett az afrikai játékosokért, és ez a múltbeli kapcsolat akár komoly riválissá is teheti őt éppen azon a kontinensen, amelyre Infantino oly nagy mértékben támaszkodik.

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Kezdőlap    Sport    Olyan jelöltről beszélnek, akinek tényleg lenne esélye Gianni Infantinóval szemben

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