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SAO PAULO, BRAZIL - NOVEMBER 05: A mural of Ayrton Senna is seen trackside during previews ahead of the F1 Grand Prix of Brazil at Autodromo Jose Carlos Pace on November 05, 2026 in Sao Paulo, Brazil. (Photo by Ryan Pierse/Getty Images)
Nyitókép: Ryan Pierse/Getty Images

Eldőlt, meddig marad a Forma–1 egyik legendás helyszíne a versenynaptárban

Infostart / MTI

A frissen aláírt ötéves szerződéshosszabbítás értelmében 2035-ig biztosan lesz Forma-1-es futam Sao Paulóban, ahol ezen a hétvégén is versenyez a mezőny.

Az F1 szombaton közleményben jelentette be, hogy megállapodtak a további együttműködésről Interlagosszal, amely több mint 50 éve része a versenynaptárnak. Kiemelték, hogy a 15 kanyarból álló és 4,309 méter hosszú aszfaltcsík mindig izgalmas csatákat hozott, s hatan is itt nyertek világbajnoki címet, köztük a spanyol Fernando Alonso, valamint a brit Lewis Hamilton, akik még mindig tagjai a mezőnynek.

Az F1 kimutatása szerint Brazíliában 75,8 milliós szurkolótáborral rendelkezik a szakág, amelyet a közösségi médiában 5,5 millióan követnek a dél-amerikai országból. Tavaly több mint 303 ezer néző látogatott ki a Sao Pauló-i pályára, 2024-ben pedig majdnem 292 ezer drukker követte a helyszínen a hétvége eseményeit.

„Brazília a Forma–1 múltjának és jövőjének is fontos része, ezért örömömre szolgál, hogy az ötéves hosszabbítás eredményeként 2035-ig folytathatjuk a versenyzést Sao Paulóban. A brazil szurkolók szenvedélye rendkívüli, és valahányszor visszatérünk Interlagosba, érezzük az energiájukat a lelátókon és a városában egyaránt” – idézte a közlemény Stefano Domenicalit, az F1 elnök-vezérigazgatóját.

A következő idényben november 5. és 7. között kerül majd sor a Sao Pauló-i Nagydíjra Interlagosban.

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