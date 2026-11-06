Nyíltvízi úszó vk - Betlehem Dávid bronzérmes 10 kilométeren

Az ötkarikás bronzérmes, az olimpiai távon az idei, párizsi Európa-bajnokságon második helyezett magyar úszó végig az élcsoportban tempózott a hullámos vízben rendezett verseny során. A hajrá végén a tokiói játékokon győztes német Florian Wellbrockra (1:53:55.8 óra), a táv vb- és Eb-címvédőjére senki sem tudott felúszni, így a második-harmadik helyért alakult ki nagy csata. Ebben az olasz Domenico Acerenza (1:53:58.5) kicsivel megelőzte az összetett világkupa-címvédő Betlehemet (1:53:58.7), aki viszont maga mögött tartotta az ugyancsak olasz Marcello Guidit (1:53:59.8).

A női mezőny - benne Fábián Bettinával - 18 órakor rajtol.

A világkupa öt állomásból áll ebben a szezonban, a téli szünet után márciusban Egyiptomban folytatódik a sorozat.