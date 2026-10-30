ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
365.67
usd:
326.66
bux:
146079.3
2026. október 30. péntek Alfonz
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Az elsõ kockáról rajtolt Andrea Kimi Antonelli, a Mercedes olasz versenyzõje (k) vezeti a mezõnyt a Forma-1-es autós gyorsasági világbajnokság austini futamán, az Egyesült Államok Nagydíján a Circuit of The Americas versenypályán 2026. október 25-én.
Nyitókép: MTI/AP/Eric Gay

Kezdődik a sorsdöntő F1-hétvége, de topligás csúcsfoci is lesz – sport a tévében

Infostart

Kimi Antonellinek csak két pont kell, vagy az, hogy ne a két fő rivális nyerjen – és megvan a világbajnoki cím. De lesz birkózó-vb, NHL és csúcsfoci is pénteken élőben a televíziókban.

A pénteki, élő sportközvetítések a hazai televíziókban:

M4 Sport

12.30 és 14.00: Birkózás, világbajnokság, Asztana

19.30: Forma-1, Mexikói Nagydíj, 1. szabadedzés

23.00: Forma-1, Mexikói Nagydíj, 2. szabadedzés

Sport 1

14.30: Küzdősport, Friday Fights, Bangkok

18.00: Labdarúgás, török bajnokság, Konyaspor-Galatasaray

21.15: Labdarúgás, portugál bajnokság, Casa Pia-Sporting Lisboa

Sport 2

15.00: Cselgáncs, Grand Slam-verseny, Abu-Dzabi

19.45: Jégkorong, svájci bajnokság, alapszakasz, Fribourg-Servette

Eurosport 1

9.30: Curling, Európa-bajnokság, csoportkör, nők, Csehország-Németország

14.00: Curling, Európa-bajnokság, csoportkör, férfiak, Csehország-Svédország

18.30: Curling, Európa-bajnokság, csoportkör, férfiak, Olaszország-Németország

Eurosport 2

21.00: Golf, PGA Tour, Mexico Open

Spíler 2

20.55: Labdarúgás, La Liga, Villarreal-Espanyol

23.10: Jégkorong, NHL, alapszakasz, Carolina Hurricanes-Columbus Blue Jackets

Arena 4

20.30: Labdarúgás, Bundesliga, Elversberg-FSV Mainz

Match 4

21.00: Labdarúgás, Championship, Sheffield United-Wrexham

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Sport    Kezdődik a sorsdöntő F1-hétvége, de topligás csúcsfoci is lesz – sport a tévében

forma-1

sport a tévében

kimi antonelli

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
KRESZ-szigorítás: az átlagsebesség méréséről érkeztek sorsdöntő számok

KRESZ-szigorítás: az átlagsebesség méréséről érkeztek sorsdöntő számok

A néhány hete lezárult közlekedésbiztonsági kérdőívet több mint 300 ezren töltötték ki, és az átlagsebesség-mérés bevezetését a válaszadók 72 százaléka támogatta – közölte Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. Az e-rollerek ügyében már bejelentették a szigorítást, a részletek is megvannak, a tervezet társadalmi egyeztetésen van.
VIDEÓ
Költségvetés: kockázatok és mellékhatások. Nyeste Orsolya és Árokszállási Zoltán, Inforádió, Aréna
Nyugdíj 2027: ki jár jól, és ki marad le? Farkas András, Inforádió, Aréna
Fel van adva a lecke: mi jön a Vucic-korszak után Szerbiában? Németh Ferenc, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.10.30. péntek, 18:00
Révész Renáta Liliána
pszichológus, gyásztanácsadó
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Eladási hullám söpör végig a tech szektorban

Eladási hullám söpör végig a tech szektorban

Az Alphabet után az Amazon és az Intel gyorsjelentése is eladási hullámot váltott ki, tovább erősítve az AI-beruházások megtérülésével kapcsolatos aggodalmakat. Az Amazon közel 7, az Intel mintegy 23 százalékot zuhant a zárás utáni kereskedésben, ma reggel pedig az ázsiai technológiai részvényeket is adják. Az amerikai határidős indexek további esést vetítenek előre, és Európában is rossz a hangulat. A kriptopiacon is újabb izgalmak vannak, soha nem látott hackertámadás érte a világ legnagyobb kriptotőzsdéjét, melynek hatására jelentős mínuszba került a fontosabb kriptoeszközök árfolyama.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Eleged van a bejárásból? Ezekkel a tanfolyamokkal könnyen megnyílik az út a home office felé, ráadásul a fizetés is átlag feletti

Eleged van a bejárásból? Ezekkel a tanfolyamokkal könnyen megnyílik az út a home office felé, ráadásul a fizetés is átlag feletti

Akár egy tanfolyammal is megszerezhető a tudás, amellyel teljes home office-ban lehet dolgozni.

BBC
Business Sport Travel Science
Crypto giant Binance hit by $6.3bn largest known hack as CEO blames 'compromised' engineer's laptop

Crypto giant Binance hit by $6.3bn largest known hack as CEO blames 'compromised' engineer's laptop

Blockchain intelligence firm TRM Labs says elements of the attack resemble previous North Korea-linked incidents, including last year's Bybit hack. No one has claimed responsibility.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. október 29. 22:15
Ez az elemzés megfejtette José Mourinho titkát
2026. október 29. 18:45
Ekho, tao – kevesebb pénz, távozó sztárok, veszélyben a BL-álom? Megszólalnak a sportági szövetségek
×
×