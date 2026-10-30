Kezdődik a sorsdöntő F1-hétvége, de topligás csúcsfoci is lesz – sport a tévében

A pénteki, élő sportközvetítések a hazai televíziókban:
M4 Sport
12.30 és 14.00: Birkózás, világbajnokság, Asztana
19.30: Forma-1, Mexikói Nagydíj, 1. szabadedzés
23.00: Forma-1, Mexikói Nagydíj, 2. szabadedzés
Sport 1
14.30: Küzdősport, Friday Fights, Bangkok
18.00: Labdarúgás, török bajnokság, Konyaspor-Galatasaray
21.15: Labdarúgás, portugál bajnokság, Casa Pia-Sporting Lisboa
Sport 2
15.00: Cselgáncs, Grand Slam-verseny, Abu-Dzabi
19.45: Jégkorong, svájci bajnokság, alapszakasz, Fribourg-Servette
Eurosport 1
9.30: Curling, Európa-bajnokság, csoportkör, nők, Csehország-Németország
14.00: Curling, Európa-bajnokság, csoportkör, férfiak, Csehország-Svédország
18.30: Curling, Európa-bajnokság, csoportkör, férfiak, Olaszország-Németország
Eurosport 2
21.00: Golf, PGA Tour, Mexico Open
Spíler 2
20.55: Labdarúgás, La Liga, Villarreal-Espanyol
23.10: Jégkorong, NHL, alapszakasz, Carolina Hurricanes-Columbus Blue Jackets
Arena 4
20.30: Labdarúgás, Bundesliga, Elversberg-FSV Mainz
Match 4
21.00: Labdarúgás, Championship, Sheffield United-Wrexham