Kezdődik a sorsdöntő F1-hétvége, de topligás csúcsfoci is lesz – sport a tévében

Az Alphabet után az Amazon és az Intel gyorsjelentése is eladási hullámot váltott ki, tovább erősítve az AI-beruházások megtérülésével kapcsolatos aggodalmakat. Az Amazon közel 7, az Intel mintegy 23 százalékot zuhant a zárás utáni kereskedésben, ma reggel pedig az ázsiai technológiai részvényeket is adják. Az amerikai határidős indexek további esést vetítenek előre, és Európában is rossz a hangulat. A kriptopiacon is újabb izgalmak vannak, soha nem látott hackertámadás érte a világ legnagyobb kriptotőzsdéjét, melynek hatására jelentős mínuszba került a fontosabb kriptoeszközök árfolyama.