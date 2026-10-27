Jön a Borussia Dortmund, a Villareal és az Arsenal is – sport a tévében

M4 Sport
12.45 és 14.00: Birkózás, világbajnokság, Asztana
19.00: Labdarúgás, MOL Magyar Kupa, Gyirmót FC Győr - Kispest-Honvéd FC
Sport 1
13.45: Lósport, Kincsem+ Tuti
17.45: Labdarúgás, Német Kupa, Hamburg-Eintracht Frankfurt
20.30: Labdarúgás, Német Kupa, Borussia Dortmund-Werder Bremen
Sport 2
19.00: Labdarúgás, spanyol Király Kupa, Sestao-Espanyol
21.00: Labdarúgás, spanyol Király Kupa, Manacor-Villarreal
Arena 4
18.30: Labdarúgás, olasz bajnokság, Sassuolo-Lazio
20.45: Labdarúgás, olasz bajnokság, Roma-Cagliari
Match 4
21.00: Labdarúgás, angol Ligakupa, nyolcaddöntő, Fleetwood-Arsenal