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Vogel Soma, a Ferencváros kapusa a férfi vízilabda Bajnokok Ligája csoportkörének 1. fordulójában játszott FTC-Telekom Waterpolo - CSA Steaua Bukarest mérkõzésen a Császár-Komjádi Uszodában 2026. október 7-én. Az FTC 23-7-re gyõzött.
Nyitókép: Szigetváry Zsolt

Szenzációs győzelem: a Fradi legyőzte a Reccót a fináléban

Infostart / MTI

Az FTC-Telekom Waterpolo férfi vízilabdacsapata nyerte a georgiai Batumiban rendezett Fekete-tenger Kupát, amelynek vasárnapi fináléjában 18-15-re győzte le a 11-szeres Bajnokok Ligája-győztes Pro Reccót.

Az első alkalommal kiírt szupertorna slágermérkőzésén az olasz sztárcsapat Zalánki Gergő góljával szerezte meg a vezetést, majd diktálta is a tempót.

Nyéki Balázs magyar bajnok és kupagyőztes, az előző három idényből kétszer BL-győztes alakulata tartotta a lépést, a második játékrészben pedig kiváló védekezésének köszönhetően „lenullázta" hasonlóan nagy nevű riválisát.

Az FTC négygólos előnyt dolgozott ki ebben a periódusban, amelyet tökéletesen menedzselt is, az olaszok a záró játékrészben két és fél perccel a vége előtt minimalizálhatták volna a különbséget, Zalánki ötméteresét azonban a lehető legjobb pillanatban hárította Vogel Soma, az ellentámadásból pedig a mérkőzés egyik legjobbja, Nagy Ákos ejtett tökéletesen, amivel gyakorlatilag eldöntötte a finálét.

A négynapos esemény összdíjazása közel akkora volt, mint a Bajnokok Ligájáé, az első helyezett 60, a második 40, a harmadik 30 ezer dollárt kapott.

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