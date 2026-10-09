Magyar–holland focimeccs és Forma–1-es hétvége a tévében

A pénteki élő sportközvetítések a hazai televíziókban:
M4 Sport
10.30: Forma-1, Szingapúri Nagydíj, szabadedzés
14.30: Forma-1, Szingapúri Nagydíj, sprintidőmérő
16.00: Cselgáncs, világbajnokság, Baku, döntők
18.00: Röplabda, női Extraliga, Kaposvár-Nyíregyháza
20.00: Labdarúgás, női világbajnoki selejtező, rájátszás, Magyarország-Hollandia
Sport 1
17.45: Kézilabda, női NB I, Esztergom-Debrecen
21.00: Labdarúgás, portugál bajnokság, Braga-Sporting
Sport 2
15.30: Küzdősport, Friday Fights, Bangkok
19.30: Ökölvívás, profi gála, Akilov Pilip-Kenedy Ayoo
Spíler 1
19.55: Labdarúgás, szaúdi bajnokság, al-Nasszr - Dirijah
Spíler 2
20.55: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Málaga-Espanyol
Arena 4
18.30: Labdarúgás, német másodosztály, Heidenheim-Kaiserslautern
20.30: Labdarúgás, német bajnokság, Borussia Dortmund-Werder Bremen
Match 4
21.00: Labdarúgás, angol másodosztály, West Ham United-Queens Park Rangers