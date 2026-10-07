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Illusztráció jégkoronghoz
Nyitókép: pexels.com

Jégkorong: eltiltást kapott a sípcsonttörést okozó Szirányi Bence

Infostart / MTI

Három mérkőzésre szóló eltiltást kapott Szirányi Bence a jégkorong Erste Liga fegyelmi bizottságától, mert egy ütközése nyomán súlyos sérülést szenvedett a DEAC egyik játékosa.

A korábbi magyar válogatott hátvéd klubja, a DVTK Jegesmedvék 800 euró (mintegy 292 ezer forint) pénzbírságot kapott – a testület szerdai tájékoztatása alapján.

Szirányi vasárnap a vendég DEAC hokisát, Pavel Varfolomejevet ütközte le térddel olyan nagy lendülettel, hogy utóbbi sípcsontvédője is eltört. Szirányi ezért kétperces kiállítást kapott, az addig két gólt szerző orosz játékost pedig azonnal kórházba kellett szállítani. A debreceni klub honlapjának híradása szerint a vizsgálatok során bebizonyosodott, hogy a 31 éves csatárnak eltört a sípcsontja, így

kedden délután Debrecenben megoperálták és lemezeléssel rögzítették a sérült részt.

A beavatkozást az oroszul jól beszélő Szeferinkin Lazarov Bojkó végezte el, ez nagy segítséget jelentett a játékossal való kommunikációban – fűzte hozzá a klub.

Varfolomejevre 4-5 hónap rehabilitáció vár, vagyis kevés esély van rá, hogy ebben a szezonban visszatérhet a pályára.

A magnyitogorszki születésű Varfolomejev tíz szezont húzott le a világ második legerősebb bajnokságában, az orosz bázisú Kontinentális Jégkorong Ligában (KHL), ahol 324 találkozón 133 pontot ért el.

A DVTK Jegesmedvék közösségi oldalán reagált az eltiltásra, amelyben hangsúlyozta: sajnálattal értesült Varfolomejev súlyos sérüléséről.

„Fontosnak tartjuk hangsúlyozni, hogy

Szirányi Bence részéről semmilyen szándék nem volt ellenfele sérülésének okozására"

– áll a közleményben, amely kifejtette: Szirányi közel két évtizedes felnőtt pályafutása során több mint ezer mérkőzésen lépett jégre, mintegy 150 alkalommal viselte a válogatott mezét, tíz világbajnokságon képviselte Magyarországot és egyetlen alkalommal sem volt eltiltva.

„Meggyőződésünk, hogy a vasárnapi esetet ennek a hosszú pályafutásnak a tükrében is érdemes megítélni. Bence a történtek után Pavel Varfolomejev csapattársain keresztül üzent az érintett játékosnak, kifejezve sajnálatát és mielőbbi felépülést kívánva neki."

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Kezdőlap    Sport    Jégkorong: eltiltást kapott a sípcsonttörést okozó Szirányi Bence

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