ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
363.68
usd:
312.91
bux:
147542.85
2026. szeptember 7. hétfő Regina
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Pedri, az FC Barcelona játékosa, csapattársával, Raphinával ünnepel, miután megszerezte csapata első gólját a spanyol első osztályú labdarúgó-bajnokság 18. fordulójában játszott FC Barcelona-Getafe CF mérkőzésen Barcelonában 2023. február 22-én.
Nyitókép: MTI/EPA/EFE/Enric Fontcuberta

Pedri mindenkit megnyugtatott Rodrival kapcsolatban

Infostart

A Barcelona sztárja, Pedri cáfolta azokat a feltevéseket, melyek szerint nem tudna eredményesen együtt játszani a nyáron a csapathoz érkezett Rodrival. A csapat kettejük vezérletével aratott meggyőző, 5–0-s győzelmet a Valencia otthonában.

A mérkőzésen látványosan megmutatkozott az összhang Pedri és a nyáron érkezett Rodri között. Bár a mérkőzés előtt aggályok vetődtek fel amiatt, hogy „megférnek-e” együtt a pályán, a két spanyol válogatott játékos uralta a középpályát, segítve Hansi Flick csapatát abban, hogy megőrizze hibátlan mérlegét a hazai bajnokságban.

Pedri – aki maga is gólt szerzett a kiütéses győzelem során – azonnal reagált arra a vélekedésre, miszerint stílusa ütközne a Manchester City korábbi védekező középpályásáéval.

Hangsúlyozta: az együttműködés már most gyümölcsöző, és a szezon előrehaladtával csak még jobb lesz.

„Azt mondták, nem működünk együtt jól, de valójában nagyon kényelmes Rodrival játszani – nyilatkozta a Movistarnak. – „Szinte sosem veszíti el a labdát, ami nagy segítség a védekezésben. Remek az összhang köztünk, ami a mérkőzések számának növekedésével csak tovább javul majd.”

Rodri érkezése nagy nyereség a keretnek, amely továbbra is nagymértékben támaszkodik a La Masia legígéretesebb tehetségeire. Bár a Barcelona a nyár korábbi szakaszában Julián Álvarezzel is tárgyalt, Deco, a sportigazgató végül a 30 éves középpályás megszerzése mellett döntött. Ez a lépés pedig már most kifizetődőnek bizonyul.

Hansi Flick elismerően nyilatkozott az először a kezdő csapatban szereplő Rodri teljesítményéről, kiemelve pályán belüli és azon kívüli hatását is. „Minden, amit csinál, célszerű és logikus. Rodri hihetetlen. Nemcsak a pályán, hanem az öltözőben is.”

Bár a középpálya olajozott gépezetként működött, kétely merült fel a csatárokkal kapcsolatban: nincsen igazi befejező csatár, olyan, mint Lewandowski volt az előző idényekben.

Az öt szerzett gól azonban eloszlatta a kételyeket: Raphinha, Lamine Yamal és Pedri is kivette a részét a könyörtelen támadójátékból. A győzelemmel a Barcelona négy mérkőzés alatt már 17 gólnál jár. Pedri szerint a keret támadási lehetőségeinek sokszínűsége a csapat legnagyobb erőssége az idei szezonban.

„Az emberek mindig olyan csatárt akarnak, aki szezononként 40 gólt szerez, de nekünk számos olyan játékosunk van, aki képes gólhelyzetbe kerülni és betalálni – ott van Raphinha, Lamine, Anthony Gordon, Gabriel Jesus, Karim Adeyemi... Nem lesz hiányunk gólokban ebben a szezonban sem” – nyilatkozta Pedri.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Sport    Pedri mindenkit megnyugtatott Rodrival kapcsolatban

fc barcelona

pedri

Rodri

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
7 millió haláleset évente: láthatatlan veszélyt jelent a levegő, amit belélegzünk

7 millió haláleset évente: láthatatlan veszélyt jelent a levegő, amit belélegzünk

A légszennyezés világszerte évente közel 7 millió idő előtti halálesethez járul hozzá, miközben tízből kilenc embernek a WHO ajánlásainál rosszabb minőségű levegőt kell belélegeznie. Bár a helyzet javult, a legtöbb magyar város továbbra is Európa szennyezettebb feléhez tartozik. Az ENSZ 2019-ben nyilvánította szeptember 7-ét a Tiszta levegő a kék égboltért nemzetközi napjává. A légszennyezés ugyanis még mindig az egyik legnagyobb környezet-egészségügyi kihívás. A témáról Varga Judit, a HungaroMet Zrt. levegőminőség-védelemmel foglalkozó munkatársa nyilatkozott az InfoRádióban.
Magyar Péter viszonválasza: „ne hazudjon bele az emberek szemébe”

Magyar Péter viszonválasza: „ne hazudjon bele az emberek szemébe”

Parlamenti viszonválaszában belügyminisztériumi számokkal szembesítette a kormányfő a KDNP-s ex-belügyminiszterhelyettest. Rétvári Bencét és Torockai Lászlót is hazudozással vádolta, és beszámolt egy szombati programjáról.
 

NKA: újabb két embert vettek őrizetbe a pénzügyi nyomozók

Hamarosan nyilvánosságra hozzuk a gyermekvédelmi jelentést – Magyar Péter a parlamentben

„Döbbenetes”: Forsthoffer Ágnes reagált az egyik képviselő felszólalására

Ellenzéki válaszok Magyar Péternek: virtigli liberális program ez!

„Nemtelen és elfogadhatatlan” – kemény üzenetet küldött Forsthoffer Ágnes

VIDEÓ
Németországi AfD-áttörés: mi jön most? Prőhle Gergely, Inforádió, Aréna
Miért kell egy jó meteorológus az olimpiai sikerhez? Vadnai Jonatán, Inforádió, Aréna
Hőhullámok és rekordaszály: mi vár még ránk? Kis Anna és Szabó Péter, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.09.08. kedd, 18:00
Rókusfalvy Pál
borkultúra-szervező
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Ütik a Waberer's-t, küszöbön a 100 dolláros olajár - Mi történik ma a tőzsdéken?

Ütik a Waberer's-t, küszöbön a 100 dolláros olajár - Mi történik ma a tőzsdéken?

Az ázsiai piacokon vegyes hangulatú kereskedést láthatunk, a pénteki amerikai chiprali után pedig a dél-koreai tőzsde is felpattant. Ezt követően iránykeresést láthatunk Európában. Délután a Waberer's részvényeit kezdték el adni a befektetők, miután Kapitány István bejelentette, hogy feljelentést tesz a minisztérium a cég MFB-finanszírozása miatt, ennek eredményeként pedig már féléves mélyponton is járt az árfolyam.  Ami a gazdasági eseményeket illeti, délelőtt 11 órakor az Európai Unió második negyedéves GDP-adata következik. Az Egyesült Államokban a Labor Day miatt zárva tartanak a tőzsdék. Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztáció itt.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Ars Sacra Fesztivál 2026: helyszínek, programok és minden fontos tudnivaló egy helyen

Ars Sacra Fesztivál 2026: helyszínek, programok és minden fontos tudnivaló egy helyen

Szeptemberben ismét Ars Sacra fesztivál! Az ingyenes vallási-kulturális programsorozat nyitott templomokkal, városi túrákkal és rendhagyó kultúrélményekkel érkezik.

BBC
Business Sport Travel Science
Investigators giving update on deadly Miami Amazon cargo plane crash

Investigators giving update on deadly Miami Amazon cargo plane crash

Five people died after the plane hit several vehicles immediately behind the airport.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. szeptember 7. 20:29
Hősiesség a kínai GT3-on: lángoló roncsból mentette ki a rivális pilótát – videó
2026. szeptember 7. 19:56
Vozinhának nem lehet gólt lőni
×
×