Pedri mindenkit megnyugtatott Rodrival kapcsolatban

A mérkőzésen látványosan megmutatkozott az összhang Pedri és a nyáron érkezett Rodri között. Bár a mérkőzés előtt aggályok vetődtek fel amiatt, hogy „megférnek-e” együtt a pályán, a két spanyol válogatott játékos uralta a középpályát, segítve Hansi Flick csapatát abban, hogy megőrizze hibátlan mérlegét a hazai bajnokságban.

Pedri – aki maga is gólt szerzett a kiütéses győzelem során – azonnal reagált arra a vélekedésre, miszerint stílusa ütközne a Manchester City korábbi védekező középpályásáéval.

Hangsúlyozta: az együttműködés már most gyümölcsöző, és a szezon előrehaladtával csak még jobb lesz.

„Azt mondták, nem működünk együtt jól, de valójában nagyon kényelmes Rodrival játszani – nyilatkozta a Movistarnak. – „Szinte sosem veszíti el a labdát, ami nagy segítség a védekezésben. Remek az összhang köztünk, ami a mérkőzések számának növekedésével csak tovább javul majd.”

Rodri érkezése nagy nyereség a keretnek, amely továbbra is nagymértékben támaszkodik a La Masia legígéretesebb tehetségeire. Bár a Barcelona a nyár korábbi szakaszában Julián Álvarezzel is tárgyalt, Deco, a sportigazgató végül a 30 éves középpályás megszerzése mellett döntött. Ez a lépés pedig már most kifizetődőnek bizonyul.

Hansi Flick elismerően nyilatkozott az először a kezdő csapatban szereplő Rodri teljesítményéről, kiemelve pályán belüli és azon kívüli hatását is. „Minden, amit csinál, célszerű és logikus. Rodri hihetetlen. Nemcsak a pályán, hanem az öltözőben is.”

Bár a középpálya olajozott gépezetként működött, kétely merült fel a csatárokkal kapcsolatban: nincsen igazi befejező csatár, olyan, mint Lewandowski volt az előző idényekben.

Az öt szerzett gól azonban eloszlatta a kételyeket: Raphinha, Lamine Yamal és Pedri is kivette a részét a könyörtelen támadójátékból. A győzelemmel a Barcelona négy mérkőzés alatt már 17 gólnál jár. Pedri szerint a keret támadási lehetőségeinek sokszínűsége a csapat legnagyobb erőssége az idei szezonban.

„Az emberek mindig olyan csatárt akarnak, aki szezononként 40 gólt szerez, de nekünk számos olyan játékosunk van, aki képes gólhelyzetbe kerülni és betalálni – ott van Raphinha, Lamine, Anthony Gordon, Gabriel Jesus, Karim Adeyemi... Nem lesz hiányunk gólokban ebben a szezonban sem” – nyilatkozta Pedri.