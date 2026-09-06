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A magyar csapat tagjai és szurkolók a nõi kosárlabda-világbajnokság B csoportjának második fordulójában játszott Magyarország - Nigéria mérkõzés végén a berlini Max Schmeling Csarnokban 2026. szeptember 5-én. Magyarország-Nigéria 71-67.
Nyitókép: MTI Fotószerkesztõség/Czeglédi Zsolt

Óriási bravúr, továbbjutottak a magyarok, ehhez kellettek a franciák is

Infostart / MTI

A francia női kosárlabda-válogatott a második mérkőzését is megnyerte, ezzel a magyarok már szombaton biztosan továbbjutottak a csoportkörből a berlini világbajnokságon.

A B jelű négyes esti meccsén az olimpiai ezüstérmes franciák 95-69-re legyőzték a Koreai Köztársaság csapatát, amely a magyarokhoz hasonlóan 1/1-es mérleggel várja az utolsó kört. A csoport hétfői zárónapján Völgyi Péter szövetségi kapitány együttese az ázsiaiakkal száll majd szembe 14.30 órakor.

Annak a meccsnek már nem lesz tétje a továbbjutás szempontjából, mivel a nyeretlenül sereghajtó Nigéria már nem tudja megelőzni a magyarokat. Ha az afrikaiak ugyanis bombameglepetésre megvernék a már biztos csoportelső franciákat az utolsó körben, akkor is csak egy győzelmük lenne, a magyar-nigériai egymás elleni összevetésből pedig - szombat délutáni diadalával - a Völgyi-gárda jönne ki jobban.

Az első helyezett Franciaország közvetlenül a negyeddöntőbe jutott, míg a második és harmadik gárda a nyolc közé kerülésért keresztbe játszik az A csoport harmadikjával, illetve másodikjával. Ennek a kvartettnek a végkimenetelét még lehetetlen megállapítani, mivel szombaton a házigazda németek megverték Japánt, így két forduló után mind a négy gárda három ponttal áll.

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