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Botka Endre, a magyar labdarúgó-válogatott játékosa az Izrael elleni másnapi felkészülési mérkőzés előtt tartott sajtótájékoztatón a debreceni Nagyerdei Stadionban 2024. június 7-én.
Nyitókép: MTI/Czeglédi Zsolt

Rejtélyes sérüléssel küzd a magyar válogatott hátvéd

Infostart / MTI

Combsérülés miatt nem játszott hetek óta Botka Endre, a Ferencváros harmincszoros válogatott labdarúgója.

Kisebb sérüléssel szenvedek: „teljesen hirtelen a combom beduzzadt, bevizesedett. Még mindig nem tudjuk pontosan, hogy miért, ezért sem tudok egyelőre edzésbe állni. Meg kell találni annak az okát, hogy miért jöhetett elő. Egyelőre még ott tartunk, hogy megtaláljuk a hiba forrását” – mondta közösségi oldalán a hátvéd.

Botka a mostani idényben csak egy tétmérkőzésen lépett pályára az FTC színeiben: július 26-án a Paks otthonában 68 percet töltött a pályán és gólt is szerzett a 4-2-re elveszített bajnoki találkozón.

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