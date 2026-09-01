Rejtélyes sérüléssel küzd a magyar válogatott hátvéd

Kisebb sérüléssel szenvedek: „teljesen hirtelen a combom beduzzadt, bevizesedett. Még mindig nem tudjuk pontosan, hogy miért, ezért sem tudok egyelőre edzésbe állni. Meg kell találni annak az okát, hogy miért jöhetett elő. Egyelőre még ott tartunk, hogy megtaláljuk a hiba forrását” – mondta közösségi oldalán a hátvéd.

Botka a mostani idényben csak egy tétmérkőzésen lépett pályára az FTC színeiben: július 26-án a Paks otthonában 68 percet töltött a pályán és gólt is szerzett a 4-2-re elveszített bajnoki találkozón.