Nem bírt visszaülni: brutális baleset vetett véget a biciklislegenda körversenyének

A nyolcadik szakaszt a francia Bryan Coquard nyerte, összetettben pedig az eddig második spanyol Enric Mas került az élre.

Pogacar, az UAE Emirates-XRG kerekese a Pucol és Xeraco közötti 171 kilométeres szakasz vége előtt 32,9 kilométerrel bukott, súlyosan megsérült a bal válla és a kulcscsontja, ezért nem tudta folytatni a versenyt.

A Tour de France címvédője és ötszörös győztese hét szakaszt követően 3:50 perces előnnyel vezetett az összetettben. A baleset után megpróbált visszaülni a kerékpárjára, de nem volt rá képes, ezért mentőautóval a valenciai kórházba szállították.

Pályafutása első háromhetes versenyét 2019-ben éppen a Vueltán teljesítette Pogacar, akkor három szakaszt nyert és harmadik lett az összetettben. Most hét év kihagyás után szállt harcba ismét a piros trikóért és minden esélye megvolt a sikerre: nagyon gyorsan jelentős előnyt alakított ki úgy, hogy három szakaszt megnyert. A 2019-es debütálása óta a szlovén világbajnok valamennyi nagy körversenyén az első kettő között végzett, és a Giro d'Italián két éve aratott diadala után már csupán a Vuelta megnyerése hiányzott neki. A sportág történetében kilencedik férfi kerékpárosként tehette volna teljessé Grand Tour-kollekcióját.

A szombati versenyben az összetett élcsoport tagjai a mezőnyben tekertek, így Pogacar kiválását leszámítva közöttük nem változott a sorrend: az új éllovas mögött a szlovén Primoz Roglic, majd az osztrák Felix Gall következik. Enric Mas sajnálatát fejezte ki, hogy történtek bukások és a balszerencsések között volt az összetettben vezető Pogacar is. „Remélem, hamar felépül. Még van előttünk néhány verseny, bízom benne, hogy azokra már rendben érkezik" – mondta a célban.

Valter Attila az 58. helyen ért célba, összetettben pedig a 28. pozíciót foglalja el.