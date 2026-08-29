M4 Sport
10.30: Kajak-kenu, para világbajnokság, döntők, Poznan
14.45: Labdarúgás, NB I, Nyíregyháza-Paks
17.00: Labdarúgás, NB I, Kispest-Honvéd - Zalaegerszeg
19.30: Labdarúgás, NB I, Újpest-Vasas
M4 Sport+
10.30 és 16.15: Hegyikerékpár, világbajnokság, downhill, női és férfi kategória, Val di Sole
15.00: Kajak-kenu, világbajnokság, döntők, Poznan
18.30: Asztalitenisz, női Bajnokok Ligája, ASD Quattro Mori-Budaörsi SC
Sport 1
10.00: Socca, világbajnokság, Magyarország-Nigéria
19.00: Labdarúgás, portugál bajnokság, Académica-FC Porto
Sport 2
17.00: Cselgáncs, Grand Slam-verseny, Lausanne
19.00: Baseball, MLB, alapszakasz, Detroit Tigers-Los Angeles Dodgers
Eurosport 1
8.00: Sznúker, Vuhan Open, döntő
13.10: Hegyikerékpár, világbajnokság, női downhill, Val di Sole
15.00: Kerékpár, Vuelta a Espana, 8. szakasz
22.15: Futás, Sydney Maraton
Eurosport 2
13.30: Sznúker, Vuhan Open, döntő
16.30: Hegyikerékpár, világbajnokság, férfi downhill, Val di Sole
19.00: Golf, PGA Tour
Spíler 1
13.25: Labdarúgás, angol bajnokság, Liverpool-Nottingham Forest
15.55: Labdarúgás, angol bajnokság, Bournemouth-Everton
13.25: Labdarúgás, angol bajnokság, Tottenham Hotspur-Newcastle United
Spíler 2
16.55: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Levante-Real Betis
18.55: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Real Sociedad-Espanyol
21.25: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Sevilla-Atlético Madrid
Arena 4
13.00: Labdarúgás, német másodosztály, Karlsruhe-Wolfsburg
15.15: Labdarúgás, német bajnokság, RB Leipzig-Mönchengladbach
18.15: Labdarúgás, német bajnokság, Borussia Dortmund-Hamburg
20.45: Labdarúgás, olasz bajnokság, Juventus-Parma
Match 4
10.45, 12.30 és 13.30: Gyorsaságimotoros-vb, Aragóniai Nagydíj, MotoGP, Moto3 és Moto2, időmérő, Alcaniz
14.30: Gyorsaságimotoros-vb, Aragóniai Nagydíj, MotoGP, sprintfutam, Alcaniz
16.00: Labdarúgás, angol bajnokság, Coventry-Hull City
18.30: Labdarúgás, olasz bajnokság, Fiorentina-Frosinone
20.30: Labdarúgás, német másodosztály, Nürnberg-Bielefeld