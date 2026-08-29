Az Országgyűlés pénteken megválasztotta Unger Anna Rózát a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal élére, a döntés azonban komoly politikai és szakmai vitát váltott ki. A kormány azt is bejelentette, hogy Tasnády Katalin főügyészségi ügyész lehet az új korrupcióellenes hivatal nyomozati elnökhelyettese. Az új hivatal feladata a közpénzek eltulajdonításának feltárása és a vádemelés kezdeményezése lesz, miközben Unger Anna szerint akár 20–60 ezer milliárd forintnyi közpénz kerülhetett magánkézbe az elmúlt évtizedekben. Magyar Péter miniszterelnök őszre átfogó jogszabály-módosításokat és igazságügyi reformot ígért az elszámoltatási ügyek felgyorsítása érdekében.