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Két fiatal pár focimeccset néz a tévében.
Nyitókép: Getty Images/Dmytro Aksonov

Szoboszlaiék, NB I és kajak-kenu-vb – sport a tévében

Infostart / MTI

A magyar és angol bajnokik mellett spanyol, német és olasz foci is szerepel a szombati élő kínálatban, de MotoGP, sznúker, golf és kerékpár is lesz.

M4 Sport

10.30: Kajak-kenu, para világbajnokság, döntők, Poznan

14.45: Labdarúgás, NB I, Nyíregyháza-Paks

17.00: Labdarúgás, NB I, Kispest-Honvéd - Zalaegerszeg

19.30: Labdarúgás, NB I, Újpest-Vasas

M4 Sport+

10.30 és 16.15: Hegyikerékpár, világbajnokság, downhill, női és férfi kategória, Val di Sole

15.00: Kajak-kenu, világbajnokság, döntők, Poznan

18.30: Asztalitenisz, női Bajnokok Ligája, ASD Quattro Mori-Budaörsi SC

Sport 1

10.00: Socca, világbajnokság, Magyarország-Nigéria

19.00: Labdarúgás, portugál bajnokság, Académica-FC Porto

Sport 2

17.00: Cselgáncs, Grand Slam-verseny, Lausanne

19.00: Baseball, MLB, alapszakasz, Detroit Tigers-Los Angeles Dodgers

Eurosport 1

8.00: Sznúker, Vuhan Open, döntő

13.10: Hegyikerékpár, világbajnokság, női downhill, Val di Sole

15.00: Kerékpár, Vuelta a Espana, 8. szakasz

22.15: Futás, Sydney Maraton

Eurosport 2

13.30: Sznúker, Vuhan Open, döntő

16.30: Hegyikerékpár, világbajnokság, férfi downhill, Val di Sole

19.00: Golf, PGA Tour

Spíler 1

13.25: Labdarúgás, angol bajnokság, Liverpool-Nottingham Forest

15.55: Labdarúgás, angol bajnokság, Bournemouth-Everton

13.25: Labdarúgás, angol bajnokság, Tottenham Hotspur-Newcastle United

Spíler 2

16.55: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Levante-Real Betis

18.55: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Real Sociedad-Espanyol

21.25: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Sevilla-Atlético Madrid

Arena 4

13.00: Labdarúgás, német másodosztály, Karlsruhe-Wolfsburg

15.15: Labdarúgás, német bajnokság, RB Leipzig-Mönchengladbach

18.15: Labdarúgás, német bajnokság, Borussia Dortmund-Hamburg

20.45: Labdarúgás, olasz bajnokság, Juventus-Parma

Match 4

10.45, 12.30 és 13.30: Gyorsaságimotoros-vb, Aragóniai Nagydíj, MotoGP, Moto3 és Moto2, időmérő, Alcaniz

14.30: Gyorsaságimotoros-vb, Aragóniai Nagydíj, MotoGP, sprintfutam, Alcaniz

16.00: Labdarúgás, angol bajnokság, Coventry-Hull City

18.30: Labdarúgás, olasz bajnokság, Fiorentina-Frosinone

20.30: Labdarúgás, német másodosztály, Nürnberg-Bielefeld

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Kezdőlap    Sport    Szoboszlaiék, NB I és kajak-kenu-vb – sport a tévében

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Magyar Péter beszédével megkezdődött az ünnepi emlékhétvége a mohácsi csata 500. évfordulóján – videó

Élő videóközvetítés a cikkben! A mohácsi csata 500. évfordulójának emléknapi programján beszédet mondott Magyar Péter miniszterelnök. Ezt követően ünnepi szentmise és a csontereklyék elhelyezése következik a Fogadalmi templomban, majd koszorúzást tartanak II. Lajos szobránál, aztán gyászmenet indul a Mohácsi Nemzeti Emlékhelyre. A szombati hivatalos ceremónia mellett emlékhétvége keretében egész napos családi programokat is tartanak Mohács környékén, a csatát is „újrajátsszák”.
 

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