2026. április 11. szombat Leó, Szaniszló
Max Verstappen, a Red Bull holland címvédõje a Forma-1-es autós gyorsasági világbajnokság Japán Nagydíjának idõmérõ edzése elõtt a szuzukai pályán 2026. március 28-án.
Nyitókép: MTI/EPA pool/Franck Robichon

Újabb szög Verstappen F1-es koporsójába – a szakíró szerint már más sorozatok felé kacsingat a négyszeres világbajnok

Infostart / InfoRádió - Farkas Dávid

Több szakportál is megírta, hogy Max Verstappen versenymérnöke távozhat a Red Bulltól, és követve korábbi kollégáit a McLarenhez igazolhat. A négyszeres holland világbajnok az utóbbi időben több pesszimista nyilatkozatot is tett a sportág jövőjét és a saját Forma–1-es karrierjét illetően. Vámosi Péter, a motorsportol.hu főszerkesztője az InfoRádióban azt mondta, ha tényleg távozik az a mérnök, akiben Max Verstappen leginkább megbízik, akkor lehet, hogy neki sem lesz maradása a Red Bullnál, vagy akár a Forma–1-ben sem.

Sajtóértesülések szerint Max Verstappen versenymérnöke, Gianpiero Lambiase 2028-tól a McLaren Forma–1-es istálló csapatfőnöke lehet, míg a wokingiak eddigi sikerkovácsa, Andrea Stella visszatérhet a Ferrarihoz. A motorsportol.hu főszerkesztője az InfoRádióban azt mondta, az F1 világában meglehetősen ritka és szokatlan, hogy egy vezető szerelőből vagy mérnökből hirtelen csapatfőnök lesz. Vámosi Péter szerint ha ez valóban megvalósul, legalább két ajánlott lépcsőfok kimaradna a ranglétrán való előrejutásban, amit „borzasztó nagy ugrásnak” nevezett, utalva ezzel arra, hogy megfelelő tapasztalat, rutin hiányában eléggé kockázatos egy ilyen kinevezés.

Gianpiero Lambiase több mint egy évtizede dolgozik együtt a négyszeres világbajnok Max Verstappennel, akivel nagyon sikeres párost alkotnak hosszú ideje, de ha átigazolna a McLarenhez, több ismerős arc is várná, hiszen korábbi kollégái közül Rob Marshall és Will Courtenay is a brit istállónál tevékenykedik.

Arról is egyre több pletyka terjed, hogy Andrea Stella csapatfőnök hamarosan távozhat a McLarentől, és tulajdonképpen ez indította el a láncreakciót, és merült fel az, hogy Gianpiero Lambiase válthatná a poszton.

Andrea Stellával kapcsolatban pedig azt rebesgetik, hogy a Ferrari lehet a következő állomáshelye.

Vámosi Péter szerint nem biztos, hogy Gianpiero Lambiase lenne a legalkalmasabb személy a McLaren csapatfőnöki posztjára, azt viszont nem lehet vitatni, hogy pontosan tudja, hogyan lehet nagy sikereket elérni, hiszen erre Max Verstappen világbajnoki címei a legfőbb bizonyítékok.

Ha Gianpiero Lambiase is elhagyná a Red Bullt, az energiaitalosok újabb kiváló szakembert veszítenének el, hiszen az utóbbi időben mások mellett Christian Horner csapatfőnök, Helmut Marko tanácsadó, valamint Ole Schack, Max Verstappen egyik hűséges szerelője is távozott különböző okok miatt. A nagy átrendeződés után Laurent Mekies került a csapat élére Oliver Mintzlaff vezérigazgató döntése szerint, és bár az ő érkezése valamelyest nyugalmat teremtett a csapatnál, egy újabb kulcsfigura továbbállása viszont megint kérdéseket vetne fel a jövőt illetően.

Vámosi Péter úgy fogalmazott,

ha Gianpiero Lambiase távozik, „egy újabb szöget vernének be Max Verstappen Forma–1-es koporsójába”.

A négyszeres világbajnok a 2026-os szezon kezdete óta több pesszimista nyilatkozatot is tett a sportág jövőjét és a saját F1-es karrierjét illetően. Eddig leginkább azt hangoztatta, hogy a jelenlegi Forma–1 nem a versenyzésről, hanem inkább az energiamenedzselésről szól. A holland pilóta kemény bírálatokat fogalmazott meg, és egyebek mellett azt is mondta, hogy az ő értékítélete szerint

az F1 jelenlegi szabályrendszere és lebonyolítási szisztémája teljesen szembemegy mindazzal, amit gyermekkora, a gokartos időszaka óta megtanult.

A szakíró szerint az ilyen fejlemények Max Verstappent más irányokba terelhetik, nem véletlen, hogy egyre több GT3-as futamon is indul. Állítólag nagyon hamar beleszeretett a Mercedes-AMG GT3-as autóba, és nagyon élvezi a versenyzést abban a sorozatban. Vámosi Péter nem tartja elképzelhetetlennek, hogy a holland sztárpilóta a számára kedvezőtlen F1-es változások, valamint a Red Bull körüli bizonytalan helyzet miatt az autósport más kategóriáiban próbál szerencsét hosszabb távon.

A motorsportol.hu főszerkesztője kiemelte: Max Verstappent a versenyzés élteti, szívesen segíti a fiatalokat és örömmel egyengeti az útjukat. Hisz abban, hogy a szimulátorból átülve el lehet terelgetni egy versenyautót, és erre valóban nagyon sok időt szentel. „Nem arról van szó, hogy Max Verstappen megcsömörlött volna, hanem egyszerűen nem jön be neki az, hogy nem lehet úgy versenyezni az F1-ben, mint korábban. Ha pedig távozik az a mérnök, akiben a leginkább megbízik, akkor lehet, hogy neki sem lesz maradása a Red Bullnál, vagy akár a Forma–1-ben sem” – mondta Vámosi Péter.

Rendkívül sűrű ez a szombat – így zárul a 2026-os országgyűlési választási kampány
A kormányerők este a Karmelitától pár lépésre várják a Fidesz–KDNP támogatóit, a Tisza Párt elnöke négy kelet-magyarországi helyszín után Debrecenben zárja az utolsó kampánynapot, míg a kisebb pártok közül van, amelyik már csütörtökön lezárta ebbéli tevékenységét, szombaton már csak egy busszal parkol le Érden. A DK „falunapot" tart, a Mi Hazánk Budát választotta 85. kampányhelyszínéül. Részletek.
 

Nagy Attila, az NVI elnöke a választási tudnivalókról, a szavazatszámlásról és az eredmények közléséről

Először az egyéni, utána a listás, majd a nemzetiségi szavazólapokat fogják megszámolni – mondta a Nemzeti Választási Iroda elnöke az InfoRádió Aréna című műsorában. Nagy Attila a vasárnapi választás szabályairól és az eredményközlés módjáról is tájékoztatást adott. Minden választási tudnivaló egy interjúban.
 

