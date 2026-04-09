Kulcsember búcsúzik a Liverpoolnál

A klub csütörtökön jelentette be, hogy a skót válogatott 32 éves csapatkapitánya – Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos klubtársa – nyáron elszerződik Liverpoolból.

A hátvéd kilenc idény alatt – eddig – 373 mérkőzésen szerepelt a Vörösöknél, akikkel az angol bajnokságot és a ligakupát kétszer nyerte meg, emellett csúcsra ért a Bajnokok Ligájában, az FA Kupában, a klubvilágbajnokságon, az európai és az angol Szuperkupában is.

Robertsont a mostani idényben épp a tavaly nyáron igazolt Kerkez szorította ki a kezdőcsapatból, amelyben mindössze 15 összecsapáson szerepelt.

A skót játékos – akit 2017-ben nyolcmillió fontért szerződtettek a Hull Citytől – szerződése lejár, így szabadon igazolható lesz.