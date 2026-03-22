2026. március 22. vasárnap Beáta, Izolda
Close up of sporty woman tying shoelace while kneeling outdoor, In background bridge. Fitness outdoors concept.
Nyitókép: dusanpetkovic/Getty Images

A római maraton csak a bemelegítés – sport a tévében

Infostart / MTI

Nem kevesebb mint 34 sportközvetítés tolong a vasárnapi tévés kínálatban. Mutatjuk!

M4 Sport

9.45: Atlétika, fedettpályás világbajnokság, Torun

14.30: Labdarúgás, NB I, Puskás Akadémia-Debrecen

16.45: Labdarúgás, NB I, Kazincbarcika-ETO FC Győr

19.15: Labdarúgás, NB I, Kisvárda-Ferencváros

M4 Sport+

17.30: Atlétika, fedettpályás világbajnokság, Torun

Sport 1

8.45: Atlétika, Róma-maraton

13.15: Kézilabda, női Bajnokok Ligája, a negyeddöntőbe jutásért, első mérkőzés, Borussia Dortmund-Ferencváros

15.15: Kézilabda, női Bajnokok Ligája, a negyeddöntőbe jutásért, első mérkőzés, Ikast-Gloria Bistrita

17.45: Kézilabda, női Európa Liga, negyeddöntő, első mérkőzés, Nyköbing-Thüringer HC

22.00: Kosárlabda, NBA, alapszakasz, Denver Nuggets-Portland TrailBlazers

Sport 2

14.00: Cselgáncs, Grand Slam-verseny, Tbiliszi

19.00: Labdarúgás, portugál bajnokság, Alverca-Sporting CP

21.30: Labdarúgás, portugál bajnokság, Braga-FC Porto

Eurosport 1

13.30: Sznúker, World Open, döntő

10.30: Alpesisí, világkupa-döntő, női szuperóriás-műlesiklás

12.00: Alpesisí, világkupa-döntő, férfi szuperóriás-műlesiklás

16.15: Sílövészet, vk, férfi tömegrajtos verseny

17.15: Síugrás, vk, Vikersund

19.20: Sífutás, vk, női szabadstílusú 20 km

Eurosport 2

9.20: Síugrás, vk, nők, Vikersund

13.30: Sílövészet, vk, női tömegrajtos verseny

14.30: Országúti kerékpár, GP Monseré

17.20: Sífutás, vk, férfi szabadstílusú 20 km

18.30: Golf, PGA Tour, Valspar Championship

Spíler 1

12.50: Labdarúgás, angol bajnokság, Newcastle United-Sunderland

15.05: Labdarúgás, angol bajnokság, Aston Villa-West Ham United

18.25: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Athletic Bilbao-Real Betis

Spíler 2

13.55: Labdarúgás, spanyol bajnokság, FC Barcelona-Rayo Vallecano

16.10: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Celta Vigo-Alavés

20.55: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Real Madrid-Atlético Madrid

Arena 4

20.30: Labdarúgás, olasz bajnokság, Fiorentina-Internazionale

Match 4

12.30: Labdarúgás, olasz bajnokság, Como-Pisa

15.00: Labdarúgás, olasz bajnokság, Bologna-SS Lazio

17.00: Labdarúgás, angol Ligakupa, döntő, Arsenal-Manchester City

Az erkölcs mindenek előtt – erről beszélt Javier Milei

Európának nem feltalálni kell magát, hanem újra meg kell találnia önmagát, vissza kell térnie a gyökereihez, és ebben Magyarországnak központi szerepe lehet - jelentette ki Javier Milei argentin elnök szombaton Budapesten, a CPAC Hungary 2026 konferencián.
 

A politika Messijét fogadta Orbán Viktor

Újabb hatalmas elismerést kapott Orbán Viktor

Donald Trump gratulálva üzent Orbán Viktornak és egyben igényt is megfogalmazott

Orbán Viktor a CPAC budapesti rendezvényén: az európai demokrácia haldoklik

VIDEÓ
Hogyan lehet megvédeni a magyar gazdaságot? Selmeczi Gabriella, Inforádió, Aréna
Van-e még keresnivalója Magyarországnak az Európai Unióban? Borvendég Zsuzsanna, Inforádió, Aréna
Ki legyen a barátunk a satuba szorított Európában? Rónai Sándor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
Kritikus határidőt szabott Trump, egyre durvább az energiapiaci helyzet - Híreink az iráni háborúról vasárnap

Noha Donald Trump nemrég már az iráni háború fokozatos leépítéséről beszélt, és egy új potenciális háttéralkuról is érkeztek hírek, Iránt egyelőre nem hatották meg ezek a tervek, a hétvégén több támadást is végrehajtottak. Eközben az egyre inkább elhúzódó konfliktus egyre súlyosabb hatásokkal jár világszerte: több légitársaság is ritkítja járatait az elszálló energiaárak miatt, eközben pedig Magyarország szomszédjában, Szlovéniában már rendkívüli intézkedéseket jelentettek be az üzemanyag-ellátás körül kialakult helyzet kezelése érdekében. Vasárnapra virradóan Trump megfenyegette Iránt: az elnök 48 órát adott a Hormuzi-szoros újranyitására, erre válaszul Irán kijelentette, hogy az ország ellenségeinek kivételével mindenki számára nyitva áll a kulcsfontosságú szoros. Cikkünk folyamatosan firssül.

Családi pótlék utalás 2026 április: ekkor írják jóvá az összeget a bankszámlán áprilisban

Főszabály szerint minden hónapban a második munkanapon érkezik meg az előző hónapra járó családi pótlék.

Trump says US will ‘obliterate’ Iran’s power plants if Strait of Hormuz not open before 48-hour deadline

Tehran warns it will retaliate against US-linked energy infrastructure in the Middle East if its power plants are attacked.

2026. március 22. 09:13
Büncselekménnyé minősítették Angliában a meccsre belógást
2026. március 21. 20:11
Volt egyszer egy U20-as vb-bronz – egyre fogynak az egyiptomi hősök
