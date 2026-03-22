A római maraton csak a bemelegítés – sport a tévében

M4 Sport
9.45: Atlétika, fedettpályás világbajnokság, Torun
14.30: Labdarúgás, NB I, Puskás Akadémia-Debrecen
16.45: Labdarúgás, NB I, Kazincbarcika-ETO FC Győr
19.15: Labdarúgás, NB I, Kisvárda-Ferencváros
M4 Sport+
17.30: Atlétika, fedettpályás világbajnokság, Torun
Sport 1
8.45: Atlétika, Róma-maraton
13.15: Kézilabda, női Bajnokok Ligája, a negyeddöntőbe jutásért, első mérkőzés, Borussia Dortmund-Ferencváros
15.15: Kézilabda, női Bajnokok Ligája, a negyeddöntőbe jutásért, első mérkőzés, Ikast-Gloria Bistrita
17.45: Kézilabda, női Európa Liga, negyeddöntő, első mérkőzés, Nyköbing-Thüringer HC
22.00: Kosárlabda, NBA, alapszakasz, Denver Nuggets-Portland TrailBlazers
Sport 2
14.00: Cselgáncs, Grand Slam-verseny, Tbiliszi
19.00: Labdarúgás, portugál bajnokság, Alverca-Sporting CP
21.30: Labdarúgás, portugál bajnokság, Braga-FC Porto
Eurosport 1
13.30: Sznúker, World Open, döntő
10.30: Alpesisí, világkupa-döntő, női szuperóriás-műlesiklás
12.00: Alpesisí, világkupa-döntő, férfi szuperóriás-műlesiklás
16.15: Sílövészet, vk, férfi tömegrajtos verseny
17.15: Síugrás, vk, Vikersund
19.20: Sífutás, vk, női szabadstílusú 20 km
Eurosport 2
9.20: Síugrás, vk, nők, Vikersund
13.30: Sílövészet, vk, női tömegrajtos verseny
14.30: Országúti kerékpár, GP Monseré
17.20: Sífutás, vk, férfi szabadstílusú 20 km
18.30: Golf, PGA Tour, Valspar Championship
Spíler 1
12.50: Labdarúgás, angol bajnokság, Newcastle United-Sunderland
15.05: Labdarúgás, angol bajnokság, Aston Villa-West Ham United
18.25: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Athletic Bilbao-Real Betis
Spíler 2
13.55: Labdarúgás, spanyol bajnokság, FC Barcelona-Rayo Vallecano
16.10: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Celta Vigo-Alavés
20.55: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Real Madrid-Atlético Madrid
Arena 4
20.30: Labdarúgás, olasz bajnokság, Fiorentina-Internazionale
Match 4
12.30: Labdarúgás, olasz bajnokság, Como-Pisa
15.00: Labdarúgás, olasz bajnokság, Bologna-SS Lazio
17.00: Labdarúgás, angol Ligakupa, döntő, Arsenal-Manchester City