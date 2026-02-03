ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
380.9
usd:
322.49
bux:
130284.26
2026. február 3. kedd Balázs
24 óra Ukrajna Irán Téli olimpia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Gianni Infantino, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség, a FIFA elnöke beszédet mond az európai labdarúgóklubokat tömörítő szervezet (ECA) közgyűlésén a Várkert Bazár előadótermében 2023.március 27-én.
Nyitókép: MTI/Lakatos Péter

Gianni Infantino magyarázta a bizonyítványt

Infostart

Gianni Infantino, a FIFA elnöke hosszú interjút adott hétfőn a brit Sky Newsnak, amelyben olyan éles témák is terítékre kerültek, mint hogy érdemes lenne fontolóra venni az orosz csapatok kizárásának feloldását, vagy, hogy miért kapott FIFA Békedíjat Donald Trump.

A Nemzetközi Labdarúgó-szövetség olasz elnöke úgy véli, az eltiltások, felfüggesztések nem oldanak meg semmit, s ebben az esetben sem értek el semmit, másképpen nem érték el céljukat.

Az orosz válogatottakat és klubokat a FIFA és az UEFA 2022 februárjában, az ukrajnai invázió után kizárta minden nemzetközi versenysorozatban való indulástól.

Az orosz válogatott, például, nem szorult ki teljesen a nemzetközi futballból, mivel játszott mérkőzéseket, de egyet sem nyugat-európaiak ellen.

Ugyanakkor nem tudott részt venni a 2022-es világbajnokságon és a 2024-es Európa-bajnokságon, és nem lesz ott a 2026-os világbajnokságon sem.

Miközben a háború még mindig tart, Infantino azt mondta, hogy „ez a tiltás semmit sem ért el”, és „csak még több frusztrációt és gyűlöletet keltett”.

Hozzátette: „Segítene, ha az orosz lányok és fiúk Európa más részein is focizhatnának.”

Válaszul Matvij Bidnij ukrán sportminiszter – egykori testépítő bajnok – egy közösségi médiás bejegyzésben azt mondta: „Gianni Infantino szavai felelőtlenül hangzanak – hogy azt ne mondjam, infantilisek. Elszakítják a futballt a valóságtól, amelyben gyerekeket ölnek meg. Hadd emlékeztessem önöket, hogy Oroszország agressziójának kezdete óta több mint 650 ukrán sportolót és edzőt öltek meg. Köztük több mint száz labdarúgó is volt. Amíg az oroszok továbbra is ukránokat ölnek, addig a zászlójuknak és nemzeti szimbólumaiknak nincs helyük azok az embereké között, akik tisztelik az olyan értékeket, mint az igazságosság, a becsületesség és a fair play.”

Infantino Vlagyimir Putyin elnöktől az Orosz Barátság Rend kitüntetését kapta, miután Oroszország rendezte a 2018-as világbajnokságot.

„Láttuk Infantino elnök kijelentéseit és üdvözöljük őket. Ideje elgondolkodni ezeken” – így reagált Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője. – A labdarúgóinknak, a nemzeti csapatunknak teljes mértékben vissza kell kapni a jogaikat… Reméljük, hogy előbb-utóbb ilyen megbeszélésekre kerül sor a FIFA-ban.”

Az Európai Labdarúgó Szövetség (UEFA) végrehajtó bizottsága, amelynek következő ülésére február 11-én kerül sor Brüsszelben, jogosult Oroszország jogállásának visszaállítására. Aleksandr Čeferin, az UEFA elnöke fenntartja ezzel kapcsolatban, hogy ehhez véget kell vetni az ukrajnai háborúnak.

Az európai szövetség 2023-ban rövid ideig azt tervezte, hogy engedélyezi Oroszország részvételét a 17 éven aluliak Eb-selejtezőjében, arra hivatkozva, hogy nem kívánja megbüntetni a gyerekeket kormányzati intézkedésekért. Ám végül fenntartotta a tilalmat, miután több mint egy tucat nemzeti szövetség azzal fenyegetőzött, hogy bojkottálja az Oroszországgal vívott mérkőzéseket.

A FIFA elnöke így felelt az Egyesült Államok elnökének kitüntetésére vonatkozó kérdésre: „Ha sikerült életeket menteni, megvédeni a saját népedet és másokat szerte a világon, tiszteletet érdemelsz Kulcsszerepet játszott a konfliktusok megoldásában, az életek megmentésében, több ezer ember megmentésében.

A felvetés kapcsán Gianni Infantino megkérdőjelezte, hogy miért a futballnak kellene lennie a politikai tiltakozások célpontjának.

„Ha nem tévedek, az Egyesült Királyság legfontosabb kereskedelmi partnere az Egyesült Államok” – mondta. – „Körülbelül 330 milliárd font az éves kereskedelmi volumen. Javasolja bárki, hogy az Egyesült Királyságnak le kellene állítania a kereskedelmet az Egyesült Államokkal? Én ezt nem hallottam. Ugyanez vonatkozik egyébként a többi országra is, Katarra vagy más országokra, a múltban. Soha nem hallottam, hogy bojkottálni kellene az üzleti tevékenységet, vagy a politikai vagy diplomáciai kapcsolatokat. Miért pont a futballnak kellene akkor?”

Kezdőlap    Sport    Gianni Infantino magyarázta a bizonyítványt

fifa

donald trump

gianni infantino

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Szakértő a Beneš-dekrétumokról: nem kedvező a szlovákiai magyaroknak, hogy kampánytéma lett az ügy

Szakértő a Beneš-dekrétumokról: nem kedvező a szlovákiai magyaroknak, hogy kampánytéma lett az ügy
Érdekük a szlovák politikai erőknek, hogy Magyarországon kampánytéma legyen a Beneš-dekrétumok ügye még akkor is, ha a két fő rivális párt nagyjából egyetért a helyzet megítélésében – mondta az InfoRádió Aréna című műsorában Tárnok Balázs, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukács Intézet kutatásért felelős igazgatója, a Szlovákiai Magyar Szövetség külügyi szakértője.
 

Tárnok Balázs az Arénában: ha nem állnak ki a jogaikért, a magyarok másodrendűek lesznek

Vitalij Klicsko: Kijev az életéért küzd

Vitalij Klicsko: Kijev az életéért küzd

Az ukrán főváros polgármestere drámai hangú interjúban számolt be a BBC-nek a hétfőre virradó éjjel történt tömeges orosz légicsapásról.
 

Volodimir Zelenszkij: Ukrajna tárgyalni akar és nem megadni magát az oroszoknak

Itt a terv: katonai választ adna Európa és Amerika az orosz tűzszünet-sértésre

NATO-főtitkár Kijevben: megvan a terv katonák küldésére Ukrajnába

Fontos bejelentést tett Volodimir Zelenszkij

Bendarzsevszkij Anton: új emberek hozhatnak nagy fordulatot az ukrajnai béke ügyében

Elkapva az orosz kém torka Lengyelországban

VIDEÓ
Vendéglátás: fordulatot hoz a 100 milliárdos akcióterv? Kovács László, Inforádió, Aréna
Van-e kiút a Beneš-dekrétumok csapdájából? Tárnok Balázs, Inforádió, Aréna
Milánó 2026: lehet magyar érem a Liu-fivérek nélkül? Gyulay Zsolt, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.04. szerda, 18:00
Papp Bence
labdarúgóügynök, Tóth Alex képviselője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
A gyógyszeripar felé kacsingat az OpenAI

A gyógyszeripar felé kacsingat az OpenAI

Sam Altman, az OpenAI vezérigazgatója arról beszélt, hogy a vállalat a jövőben olyan cégekbe is befektethet, amelyek mesterséges intelligenciát használnak új gyógyszerek és terápiák felfedezésére, és cserébe részesedést kérhet az így keletkező bevételekből - számolt be a Bloomberg.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Rengeteg magyar borász került bajba: tömegek mehetnek tönkre, ha ez így megy tovább

Rengeteg magyar borász került bajba: tömegek mehetnek tönkre, ha ez így megy tovább

A Borháló országos hálózattal rendelkezik, legtöbb üzlete Budapesten található, de számos vidéki városban is jelen vannak.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Mandelson being investigated by police over claims he leaked emails to Epstein

Mandelson being investigated by police over claims he leaked emails to Epstein

The Metropolitan Police has launched a criminal investigation following allegations that Mandelson passed market-sensitive information to the late sex offender.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 3. 19:47
Eb-döntős a magyar női vízilabda-válogatott
2026. február 3. 19:44
Szenzációs magyar Európa-csúcs síkfutásban, mutatjuk!
×
×
×
×