Ki kell hagynia a férfi kézilabda-Eb-t a magyar csapatkapitánynak

Chema Rodríguez kihirdette a magyar férfi kézilabda-válogatott Európa-bajnokságra utazó keretét, amelyben nincs ott a sérüléssel bajlódó beálló, Bánhidi Bence. A sportági szövetség tájékoztatása szerint a csapatkapitány térdproblémái nem teszik lehetővé a szerepeltetést. A csapatkapitány így Sipos Adrián lesz.
A magyar válogatott Eb-re utazó 20 fős kerete
Kapusok: BARTUCZ László (MT Melsungen, német), PALASICS Kristóf (MT Melsungen, német), ANDÓ Arián (MOL Tatabánya KC)
Jobbszélsők: IMRE Bence (THW Kiel, német), RODRÍGUEZ Pedro (MOL Tatabánya KC), SZILÁGYI Benjámin (OTP Bank-PICK Szeged)
Jobbátlövők: ILIC Zoran (Orlen Wisla Plock, lengyel), ÓNODI-JÁNOSKÚTI Máté (USAM Nimes Gard, francia)
Irányítók: FAZEKAS Gergő (Orlen Wisla Plock, lengyel), HANUSZ Egon (Cesson Rennes, francia), LUKÁCS Péter (Elverum Håndball, norvég), PERGEL Andrej (BM Logroño La Rioja, spanyol)
Beállók: ROSTA Miklós (Dinamo Bucuresti, román), SIPOS Adrián (MT Melsungen, német), PAPP Tamás (MOL Tatabánya KC)
Balátlövők: BODÓ Richárd (OTP Bank-PICK Szeged), LIGETVÁRI Patrik (ONE Veszprém HC), SZITA Zoltán (Orlen Wisla Plock, lengyel)
Balszélsők: BÓKA Bendegúz (Balatonfüredi KSE), KRAKOVSZKI Bence (MOL Tatabánya KC)