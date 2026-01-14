ARÉNA - PODCASTOK
2026. január 14. szerda Bódog
Bánhidi Bence (k), vaamint az egyiptomi Ibráhim el-Mászri (b) és Jahja Omar (j) a 2024-es párizsi nyári olimpia férfi kézilabdatornájának B csoportjában játszott Magyarország - Egyiptom mérkőzésen a Dél-párizsi Arénában 2024. július 27-én.
Nyitókép: MTI/Czeglédi Zsolt

Ki kell hagynia a férfi kézilabda-Eb-t a magyar csapatkapitánynak

Infostart

A szövetségi kapitány kihirdette az utazók névsorát.

Chema Rodríguez kihirdette a magyar férfi kézilabda-válogatott Európa-bajnokságra utazó keretét, amelyben nincs ott a sérüléssel bajlódó beálló, Bánhidi Bence. A sportági szövetség tájékoztatása szerint a csapatkapitány térdproblémái nem teszik lehetővé a szerepeltetést. A csapatkapitány így Sipos Adrián lesz.

A magyar válogatott Eb-re utazó 20 fős kerete

Kapusok: BARTUCZ László (MT Melsungen, német), PALASICS Kristóf (MT Melsungen, német), ANDÓ Arián (MOL Tatabánya KC)
Jobbszélsők: IMRE Bence (THW Kiel, német), RODRÍGUEZ Pedro (MOL Tatabánya KC), SZILÁGYI Benjámin (OTP Bank-PICK Szeged)
Jobbátlövők: ILIC Zoran (Orlen Wisla Plock, lengyel), ÓNODI-JÁNOSKÚTI Máté (USAM Nimes Gard, francia)
Irányítók: FAZEKAS Gergő (Orlen Wisla Plock, lengyel), HANUSZ Egon (Cesson Rennes, francia), LUKÁCS Péter (Elverum Håndball, norvég), PERGEL Andrej (BM Logroño La Rioja, spanyol)
Beállók: ROSTA Miklós (Dinamo Bucuresti, román), SIPOS Adrián (MT Melsungen, német), PAPP Tamás (MOL Tatabánya KC)
Balátlövők: BODÓ Richárd (OTP Bank-PICK Szeged), LIGETVÁRI Patrik (ONE Veszprém HC), SZITA Zoltán (Orlen Wisla Plock, lengyel)
Balszélsők: BÓKA Bendegúz (Balatonfüredi KSE), KRAKOVSZKI Bence (MOL Tatabánya KC)

kézilabda

bánhidi bence

chema rodriguez

