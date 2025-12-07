ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
382.2
usd:
328.23
bux:
108922.07
2025. december 7. vasárnap Ambrus
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Mexikóváros, Mexikó, 1968. George Foreman és Jonas Cepulis az 1968-as olimpiai éremátadó ünnepségen.Disney General Entertainment Content via Getty Images
Nyitókép: Disney General Entertainment Content via Getty Images

Elárverezik a bokszlegenda garázsban felejtett olimpiai aranyérmét

Infostart / MTI

Elárverezik a márciusban elhunyt legendás nehézsúlyú ökölvívó, George Foreman 1968-ban Mexikóvárosban nyert olimpiai aranyérmét.

A medált ezen a héten találta meg a néhai bokszoló szomszédja, akinél Foreman korábban néhány holmiját tárolásra hagyta – olvasható az ötkarikás hírekre szakosodott insidethegames.biz oldalon.

Foreman idén március 21-én hunyt el Houstonban, és a szomszéd most, rendrakás közben fedezte fel, milyen értékes dolgokat is hagyott nála a néhai bokszoló: az olimpiai aranyérem mellett például lejárt útleveleket és jogosítványokat.

A licit 2500 dollárról (820 ezer forint) indul és a Leland aukciós ház szerint az aranyérmet még értékesebbé teheti a „mögötte álló történet”: nemcsak az, hogy a szomszéd garázsában felejtették, hanem az is, hogy a későbbi kétszeres profi világbajnok Foreman a hidegháború alatt, 1968-ban a szovjet Jonas Cepulist győzte le úgy, hogy a bíró a második menetben beszüntette az egyoldalú küzdelmet.

Kezdőlap    Sport    Elárverezik a bokszlegenda garázsban felejtett olimpiai aranyérmét

olimpia

aranyérem

bokszoló

árverezés

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Hogyan lesz pénz a magyar tudásból? Bódis László, Inforádió, Aréna
Gasztrokalandok: hol lehet manapság egy jót enni? Vinkó József, Inforádió, Aréna
Csődveszély: maradt-e még hitele Budapestnek? Karácsony Gergely, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.12.08. hétfő, 18:00
Szlávik János
a Dél-Pesti Centrumkórház infektológiai osztályának vezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Közel lehet a béke, ez a két kulcsonfosságú kérdés maradt nyitva

Közel lehet a béke, ez a két kulcsonfosságú kérdés maradt nyitva

Keith Kellogg, Donald Trump leköszönő ukrajnai különmegbízottja szerint karnyújtásnyira van az ukrajnai háborút lezáró megállapodás; a nyugalmazott altábornagy úgy fogalmazott, hogy a tárgyalások az "utolsó tíz méternél" járnak, ami mindig a legnehezebb szakasz.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Vallott a 2025-ös X-Faktor győztese: erre költi 36 milliós nyereményét a raktárosként dolgozó Belano

Vallott a 2025-ös X-Faktor győztese: erre költi 36 milliós nyereményét a raktárosként dolgozó Belano

Belano megnyerte az idei X-Faktort, és a győzelemmel járó 36 millió forintos nyereményét nem luxusra, hanem tudatosan a zenei karrierjére fordítja.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Soldiers in Benin say they have seized power from President Talon

Soldiers in Benin say they have seized power from President Talon

A message from the French embassy in Benin said gunfire had been reported near the residence of the president.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. december 7. 10:54
Kós Hubert versenycsúccsal nyert Amerikában
2025. december 7. 09:10
Forma–1, női kézilabda-vb, rengeteg foci – sport a tévében
×
×
×
×