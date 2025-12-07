Elárverezik a bokszlegenda garázsban felejtett olimpiai aranyérmét

A medált ezen a héten találta meg a néhai bokszoló szomszédja, akinél Foreman korábban néhány holmiját tárolásra hagyta – olvasható az ötkarikás hírekre szakosodott insidethegames.biz oldalon.

Foreman idén március 21-én hunyt el Houstonban, és a szomszéd most, rendrakás közben fedezte fel, milyen értékes dolgokat is hagyott nála a néhai bokszoló: az olimpiai aranyérem mellett például lejárt útleveleket és jogosítványokat.

A licit 2500 dollárról (820 ezer forint) indul és a Leland aukciós ház szerint az aranyérmet még értékesebbé teheti a „mögötte álló történet”: nemcsak az, hogy a szomszéd garázsában felejtették, hanem az is, hogy a későbbi kétszeres profi világbajnok Foreman a hidegháború alatt, 1968-ban a szovjet Jonas Cepulist győzte le úgy, hogy a bíró a második menetben beszüntette az egyoldalú küzdelmet.