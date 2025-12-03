ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
380.92
usd:
326.28
bux:
109235.96
2025. december 3. szerda Ferenc, Olívia
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A Ferencváros labdarúgócsapatának edzése az FTC-MVM Sportközpontban 2025. november 5-én. A csapat másnap a bolgár Ludogorec csapatát fogadja a Groupama Arénában az Európa-liga alapszakaszának negyedik fordulójában.
Nyitókép: Illyés Tibor

Még lejjebb csúszott a Ferencváros a magyar labdarúgó élvonalban

Infostart / MTI

A Győr 3-1-re győzött a sereghajtó Kazincbarcika vendégeként Mezőkövesden a labdarúgó Fizz Liga ötödik fordulójából elhalasztott és szerdán pótolt mérkőzésén. Sikerével az ETO megelőzve a Ferencvárost feljött a második helyre, hátránya két pont az éllovas Debrecennel szemben.

A találkozót eredetileg augusztus végén játszották volna, de akkor a zöld-fehérek nemzetközi kupaszereplése miatt elhalasztották.

Fizz Liga, az ötödik fordulóból elhalasztott mérkőzések:

Kolorcity Kazincbarcika SC-ETO FC 1-3

csütörtökön játsszák:

Kisvárda Master Good-Ferencvárosi TC 18.00

A tabella:

1. Debreceni VSC 15 8 4 3 25-19 28 pont

2. ETO FC 15 7 5 3 30-16 26

3. Ferencvárosi TC 14 7 4 3 30-17 25

4. Paksi FC 15 6 6 3 32-24 24

5. Kisvárda Master Good 14 7 2 5 18-22 23

6. Puskás Akadémia FC 15 6 4 5 21-20 22

7. MTK Budapest 15 6 2 7 28-29 20

8. Zalaegerszegi TE FC 15 5 4 6 23-22 19

9. Újpest FC 15 4 4 7 21-26 16

10. Diósgyőri VTK 15 3 6 6 21-27 15

11. Nyíregyháza Spartacus FC 15 3 5 7 18-29 14

12. Kolorcity Kazincbarcika SC 15 3 2 10 15-31 11

A 16. forduló programja:

szombat:

  • Diósgyőri VTK-Nyíregyháza Spartacus FC 12.30
  • Debreceni VSC-Puskás Akadémia FC 14.45
  • Paksi FC-MTK Budapest 17.00

vasárnap:

  • ETO FC-Kolorcity Kazincbarcika SC 13.15
  • Ferencvárosi TC-Kisvárda Master Good 17.00
  • Újpest FC-Zalaegerszegi TE FC 19.30

Kezdőlap    Sport    Még lejjebb csúszott a Ferencváros a magyar labdarúgó élvonalban

labdarúgás

debrecen

ferencváros

fizz liga

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Újdonságokkal nyitnak a sípályák – eddig bőkezű a tél a szomszédunkban

Újdonságokkal nyitnak a sípályák – eddig bőkezű a tél a szomszédunkban

A megszokottnál hamarabb kezdődött a síszezon Szlovákiában: két síközpont, Jasná és Donovaly már november végén elindította a pályáit, és jó minőségű hóviszonyokról, stabil árakról számolnak be. A többi síközpont a következő napokban készül a nyitásra. Az ünnepi szezonra a szálláshelyek gyorsan megtelnek.
Kis-Benedek József: az oroszokat is „zavarja” Ukrajna egyik támadásfajtájának eredményessége

Kis-Benedek József: az oroszokat is „zavarja” Ukrajna egyik támadásfajtájának eredményessége

Kompromisszumkészség nélkül, de legalább folynak a tárgyalások Oroszország és az Egyesült Államok között az ukrajnai háború lezárásának ügyében – értékelt Kis-Benedek József, aki az InfoRádióban azt mondta, nagyon kicsi az esélye annak, hogy az ukránok visszaszerezzék az oroszok által nagyrészt már elfoglalt Pokrovszk városát.
 

A Kreml a fronthelyzet változásával érvel a tárgyalóasztal mellett

Szakértő az orosz-ukrán-amerikai tárgyalásokról: akár döntő lépést is tehetnek a rendezés irányába jövőre

VIDEÓ
Csődveszély: maradt-e még hitele Budapestnek? Karácsony Gergely, Inforádió, Aréna
Gettóba zárják a magyar egyetemeket? Hankó Balázs, Inforádió, Aréna
Miért a háború utolsó szakasza a legvéresebb? Demkó Attila, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.12.04. csütörtök, 18:00
Vinkó József
a Magyar Konyha főszerkesztője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Magára hagyta Ukrajnát Trump, támadás alatt a Barátság kőolajvezeték - Háborús híreink szerdán

Magára hagyta Ukrajnát Trump, támadás alatt a Barátság kőolajvezeték - Háborús híreink szerdán

Donald Trump amerikai elnök "befejezte az ukrajnai konfliktus finanszírozását", Ukrajna támogatását a NATO európai tagállamaira hárítja. Putyin szerint a béke alappillére a Donbasz teljes átadása, az elfoglalt területek hivatalos elismerése és az ukrán haderő nagyon jelentős, száz ezer főre történő korlátozása. Zelenszkij eközben Írországban arról beszélt, sosem volt még ilyen közel a béke, de Kijev biztonsági garanciákat akar. A fronton az oroszok jelentős előretörésekről számoltak be, az ukránok szerint a védelem kitart, mitöbb, Kijev több támadást is intézett a Barátság kőolajvezeték ellen. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb híreivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Nagyon fontos változást közölt a MÁV: a menetrendeket érinti, erre oda kell figyelni

Nagyon fontos változást közölt a MÁV: a menetrendeket érinti, erre oda kell figyelni

Az adventi időszaktól új néven és jóval több szolgáltatással vehető igénybe a MÁV-csoport térképes útvonaltervező és járatinfó szolgáltatása.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
What latest Ukraine talks reveal about Putin's state of mind

What latest Ukraine talks reveal about Putin's state of mind

Russia's president looks determined to continue his war in Ukraine - even as the country's economic problems grow.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. december 3. 19:40
Fontos magyar győzelem a románok ellen
2025. december 3. 19:26
Egy ezüst az első magyar érem a rövidpályás úszó-Eb-ről
×
×
×
×