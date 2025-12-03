Még lejjebb csúszott a Ferencváros a magyar labdarúgó élvonalban

Donald Trump amerikai elnök "befejezte az ukrajnai konfliktus finanszírozását", Ukrajna támogatását a NATO európai tagállamaira hárítja. Putyin szerint a béke alappillére a Donbasz teljes átadása, az elfoglalt területek hivatalos elismerése és az ukrán haderő nagyon jelentős, száz ezer főre történő korlátozása. Zelenszkij eközben Írországban arról beszélt, sosem volt még ilyen közel a béke, de Kijev biztonsági garanciákat akar. A fronton az oroszok jelentős előretörésekről számoltak be, az ukránok szerint a védelem kitart, mitöbb, Kijev több támadást is intézett a Barátság kőolajvezeték ellen. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb híreivel.