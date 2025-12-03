Még lejjebb csúszott a Ferencváros a magyar labdarúgó élvonalban

A találkozót eredetileg augusztus végén játszották volna, de akkor a zöld-fehérek nemzetközi kupaszereplése miatt elhalasztották.
Fizz Liga, az ötödik fordulóból elhalasztott mérkőzések:
Kolorcity Kazincbarcika SC-ETO FC 1-3
csütörtökön játsszák:
Kisvárda Master Good-Ferencvárosi TC 18.00
A tabella:
1. Debreceni VSC 15 8 4 3 25-19 28 pont
2. ETO FC 15 7 5 3 30-16 26
3. Ferencvárosi TC 14 7 4 3 30-17 25
4. Paksi FC 15 6 6 3 32-24 24
5. Kisvárda Master Good 14 7 2 5 18-22 23
6. Puskás Akadémia FC 15 6 4 5 21-20 22
7. MTK Budapest 15 6 2 7 28-29 20
8. Zalaegerszegi TE FC 15 5 4 6 23-22 19
9. Újpest FC 15 4 4 7 21-26 16
10. Diósgyőri VTK 15 3 6 6 21-27 15
11. Nyíregyháza Spartacus FC 15 3 5 7 18-29 14
12. Kolorcity Kazincbarcika SC 15 3 2 10 15-31 11
A 16. forduló programja:
szombat:
- Diósgyőri VTK-Nyíregyháza Spartacus FC 12.30
- Debreceni VSC-Puskás Akadémia FC 14.45
- Paksi FC-MTK Budapest 17.00
vasárnap:
- ETO FC-Kolorcity Kazincbarcika SC 13.15
- Ferencvárosi TC-Kisvárda Master Good 17.00
- Újpest FC-Zalaegerszegi TE FC 19.30