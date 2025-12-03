ARÉNA - PODCASTOK
André Lourenco Duarte, az Újpest játékosa a labdarúgó Fizz Liga 11. fordulójában játszott Debreceni VSC - Újpest FC mérkõzés után a debreceni Nagyerdei Stadionban 2025. október 26-án. A Debrecen 5-2-re nyert.
Nyitókép: MTI/Czeglédi Zsolt

Jogi eljárást indít korábbi játékosa ellen az Újpest

Infostart / MTI

A labdarúgó Fizz Ligában szereplő Újpest FC jogi eljárást indít korábbi játékosa, André Duarte ellen.

„A napokban megjelent hírek kapcsán az Újpest FC megerősíti, hogy André Duarte azonnali hatályú felmondás útján megszűntette határozott idejű munkaviszonyát a klubbal, ennek következtében a munkaviszonya megszűnt. A klub a munkaviszony fennállása során mindvégig jogszerűen, a mindkét fél által aláírt munkaszerződés keretei között járt el, így a felmondás jogellenesen történt. A jogellenes felmondás közlését követően az Újpest FC azonnal felvette a kapcsolatot a játékossal a helyzet rendezése érdekében, André Duarte azonban ettől teljes mértékben elzárkózott. A játékos a fentebb részletezett jogellenes cselekedeteivel jelentős anyagi kárt okozott, ennek megtérítése érdekében a klub azonnal megindítja a szükséges jogi eljárásokat” – áll a klub közleményében.

Az ügy előzménye, hogy a nyáron még szerződést hosszabbító portugál védő az Újpest vezetőségének döntése értelmében október végén kikerült a keretből. A történteket a klub belső ügyként kezelte, s nem derült fény az indokra sem. Időközben a légiós – a közleményben foglaltak szerint – felbontotta szerződését, és hétfőn megállapodott a román élvonalban szereplő FCSB vezetőségével.

