Jogi eljárást indít korábbi játékosa ellen az Újpest

„A napokban megjelent hírek kapcsán az Újpest FC megerősíti, hogy André Duarte azonnali hatályú felmondás útján megszűntette határozott idejű munkaviszonyát a klubbal, ennek következtében a munkaviszonya megszűnt. A klub a munkaviszony fennállása során mindvégig jogszerűen, a mindkét fél által aláírt munkaszerződés keretei között járt el, így a felmondás jogellenesen történt. A jogellenes felmondás közlését követően az Újpest FC azonnal felvette a kapcsolatot a játékossal a helyzet rendezése érdekében, André Duarte azonban ettől teljes mértékben elzárkózott. A játékos a fentebb részletezett jogellenes cselekedeteivel jelentős anyagi kárt okozott, ennek megtérítése érdekében a klub azonnal megindítja a szükséges jogi eljárásokat” – áll a klub közleményében.

Az ügy előzménye, hogy a nyáron még szerződést hosszabbító portugál védő az Újpest vezetőségének döntése értelmében október végén kikerült a keretből. A történteket a klub belső ügyként kezelte, s nem derült fény az indokra sem. Időközben a légiós – a közleményben foglaltak szerint – felbontotta szerződését, és hétfőn megállapodott a román élvonalban szereplő FCSB vezetőségével.