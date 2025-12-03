Csak ennyit mondunk: magyar-román – sport a tévében

M4 Sport
10.00: Úszás, rövidpályás Európa-bajnokság, Lublin, előfutamok
15.15: Kézilabda, női világbajnokság, középdöntő, Japán-Svájc
18.00: Kézilabda, női világbajnokság, középdöntő, Magyarország-Románia
20.30: Kézilabda, női világbajnokság, középdöntő, Norvégia-Svédország
Duna World
17.50: Labdarúgás, NB I, Kazincbarcika-ETO FC Győr
20.00: Úszás, rövidpályás Európa-bajnokság, Lublin, elődöntők, döntők
Sport 1
18.30: Kézilabda, férfi Bajnokok Ligája, csoportkör, Dinamo Bucuresti-Aalborg
20.30: Kézilabda, férfi Bajnokok Ligája, csoportkör, Barcelona - Paris Saint-Germain
Sport 2
17.45: Labdarúgás, Német Kupa, nyolcaddöntő, VfL Bochum-VfB Stuttgart
20.30: Labdarúgás, Német Kupa, nyolcaddöntő, Union Berlin-Bayern München
Eurosport 1
13.45, 19.45: Sznúker, Egyesült Királyság bajnoksága, 2. forduló
Eurosport 2
15.15: Sílövészet, világkupa, férfiak, egyéni, Östersund
Spíler 1
21.10: Labdarúgás, angol bajnokság, Liverpool-Sunderland
Spíler 2
18.55: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Athletic Bilbao-Real Madrid
21.10: Labdarúgás, angol bajnokság, Leeds United-Chelsea
Arena 4
15.00: Labdarúgás, Olasz Kupa, Atalanta-Genoa
18.00: Labdarúgás, Olasz Kupa, Napoli-Cagliari
21.00: Labdarúgás, Olasz Kupa, Internazionale-Venezia
Match 4
20.30: Labdarúgás, angol bajnokság, Arsenal-Brentford