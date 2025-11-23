ARÉNA - PODCASTOK
2025. november 23. vasárnap
A győztes Oscar Piastri, a Mclaren ausztrál versenyzője (j) és második helyezett brit csapattársa, Lando Norris ünnepel a Forma-1-es autós gyorsasági világbajnokság Spanyol Nagydíja után a Barcelona melletti montmelói pályán 2025. június elsején.
Nyitókép: MTI/EPA/EFE/Siu Wu

Forma–1: eldőlni látszik a világbajnoki cím Las Vegas után

Infostart / MTI

A címvédő és négyszeres világbajnok Max Verstappen, a Red Bull holland versenyzője nyerte vasárnap a Forma–1-es Las Vegas-i Nagydíjat, amelyen a másodikként célba érő Lando Norris, a McLaren brit pilótája nagy lépést tett a vb-győzelem felé.

A 28 éves Max Verstappennek ez az idei hatodik és pályafutása 69. futamgyőzelme.

Norris a pole pozícióból rajtolva lett végül második, de így is 30 pontra növelte az előnyét csapattársával, az összetett második helyén álló és most negyedikként végző, ausztrál Oscar Piastrival szemben. Las Vegasban George Russell, a Mercedes brit versenyzője állhatott fel a dobogó harmadik fokára.

Sikerével matematikailag még Verstappennek is van esélye megnyerni a vb-trófeát, Norris ugyanakkor a következő hétvégén, Katarban akár be is biztosíthatja karrierje első vb-címét.

A rajtnál Norris nagyon agresszívan próbálta kizárni a mellőle rajtoló Verstappent az első kanyar belső ívéről, de ennek nyomán túlságosan rövidet fékezett, szélesen fordult, a holland versenyző ezt kihasználva átvette a vezetést. Norris ráadásul még egy pozíciót veszített, a hátulról lendületből érkező Russell is meg tudta előzni. A Mercedes brit pilótája kisvártatva Verstappent is támadhatta, de két-három kör után végül felhagyott a kísérletezéssel.

A 10. körben Verstappen, Russell, Norris, Carlos Sainz Jr. (Williams), Isack Hadjar (RB), Piastri volt a sorrend az első hat helyen, de hamarosan a hátrébbról startolt és jó tempót diktáló Charles Leclerc (Ferrari) egészen az ötödik helyig jött fel, miután Piastrit és Hadjart is maga mögé utasította egy-egy szép manőverrel.

A boxkiállások sorát az élmezőnyből Russell kezdte meg, ő a 18. körben cserélt kereket, majd Piastri a 22., Norris és Sainz a 23. körben kapott friss abroncsokat. Verstappen autóján pontosan féltávnál, a 25. körben cseréltek kereket, és a holland versenyző valamivel több mint egy másodperces előnnyel tért vissza az élre. A sorrend Verstappen, Russell, Norris volt a dobogós helyeken, de 16 körrel a vége előtt a nagy lendülettel érkező Norris könnyedén előzte meg Russellt és jött fel másodiknak.

A hajrában aztán Norris nem erőlködött utolérni Verstappent, és végül több mint 20 másodperccel lemaradva ért célba másodikként, Piastrinak pedig meg kellett elégednie a negyedik hellyel, amelynél jobb eredményt reálisan nem érhetett el ezúttal.

Nagyszerű futamot teljesített az olasz Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), aki a 17. helyről rajtolva lett ötödik, míg hatodikként Leclerc, mögötte pedig sorrendben Sainz és Hadjar zárt. A mezőny végéről startolt hétszeres vb-győztes Lewis Hamilton (Ferrari) a leintésig feljött tizediknek és így szerzett egy vb-pontot.

A jövő hétvégén Katarban az idény utolsó sprintfutamos hétvégéjét rendezik.

forma-1

max verstappen

lando norris

