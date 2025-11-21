ARÉNA - PODCASTOK
Dárdai Pál, a Hertha BSC vezetőedzője a német első osztályú labdarúgó-bajnokságban játszott Bayern München -Hertha BSC mérkőzés kezdete előtt Münchenben 2023. április 30-án.
Nyitókép: MTI/EPA/Ronald Wittek

Megjelent az elmúlt negyedszázad legsikeresebb magyar futballedzőit bemutató könyv

Infostart / InfoRádió - Farkas Dávid

Varázsolj nekünk valami szépet címmel jelent meg az a könyv, amely a magyar futball elmúlt 25 évének legmeghatározóbb edzőit mutatja be.

„Az elmúlt 25 év összefoglalására vállalkoztunk, amelyet a történések alakítói, az edzők szemével mutatunk be. Érintjük a jelent és a jövőt is, szóba kerülnek olyan témák, mint az akadémiák, a sok külföldi edző, a magyar- és a fiatalszabály” – mondta a pénteki bemutatón Bruckner Gábor, a mű szerkesztője, aki elárulta, ketten (az elhunyt Mezey György és Garami József) kényszerűségből maradtak ki, de nekik mindenképpen helyük lett volna a 25 szakember között.

A 25 tréner elmesélését öt szerző, Ághassi Attila, Hajdú B. István, Marosi Gergely, Pietsch Tibor és Sz. Nagy Tamás dolgozta fel.

„Rengeteg olyan finomság, érdekesség van a könyvben, ami számomra is újdonság volt, hiába voltam munkakapcsolatban valamennyi edzővel. Ezek megmagyaráznak bizonyos emlékezetes döntéseket, élethelyzeteket, egyúttal rávilágítanak arra, hogy az elmúlt huszonöt évben többet kellett volna beszélgetnünk” – mondta Hajdú B. István.

Ághassi Attila az interjúalanyok őszinteségét emelte ki, Sz. Nagy Tamás szerint pedig kiderül a kötetből, hogy mennyire összetett és komplex feladat az edzőség. Pietsch Tibor azt hangsúlyozta, az interjúk során lenyűgözte, mekkora szenvedély van ezekben a szakemberekben a magyar futball iránt.

„Ez egy helyzetkép, egy kórkép. A könyvben nagyon sok edzői perspektívából látjuk a magyar futballt, és ennek összessége ad komplex képet” – fogalmazott Marosi Gergely.

A műben Bognár György, Bozsik Péter, Csank János, Dárdai Pál, Détári Lajos, Egervári Sándor, Gellei Imre, Herczeg András, Hornyák Zsolt, Horváth Ferenc, Kondás Elemér, Kuttor Attila, László Csaba, Lőw Zsolt, Markó Edina, Máté Csaba, Mészöly Géza, Prukner László, Révész Attila, Marco Rossi, Sisa Tibor, Supka Attila, Szabics Imre, Szabó István és Várhidi Péter szerepel.

A Mediabook Kiadó gondozásában megjelent, 379 oldalas, 7990 forintba kerülő könyv előszavát Csányi Sándor, a Magyar Labdarúgó Szövetség elnöke írta.

Sport    Megjelent az elmúlt negyedszázad legsikeresebb magyar futballedzőit bemutató könyv

labdarúgás

dárdai pál

csányi sándor

hajdú b. istván

bruckner gábor

