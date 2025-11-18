Nem engedte el válogatottjába egyik játékosát a Győr

A labdarúgó NB I-ben szereplő ETO FC Győr nem engedte el algériai középcsatárát, Nadir Benbualit az Arab Kupára.

"Szerettem volna játszani az Arab Kupában, de a klubom nem engedte. Győrben kulcsjátékosnak tartanak, és nem akartak decemberben három meccsen nélkülözni" - idézi a játékost a fennecfootball.com keddi cikke.

Mint írják, az ETO FC döntése összhangban van a nemzetközi szövetség (FIFA) szabályaival, ugyanis ez a torna nem szerepel a nemzetközi versenynaptárban, ezért a klubok nem kötelesek elengedni játékosaikat, különösen azokat, akik Európában futballoznak.

Algéria a második számú csapatával, vagyis a B válogatottal szerepel majd az Arab Kupán, amelynek szövetségi edzője, Madzsid Bugerra számított volna Benbualira, aki tiszteletben tartja a győriek döntését.

A csatár eddig 19 mérkőzésen 11 gólt szerzett és egy gólpasszt adott az ETO színeiben a mostani idényben, ezzel ő a legeredményesebb algériai játékos az Európában futballozók közül.

Az Arab Kupára december 1. és 18. között kerül sor Katarban, a Győrnek november 29. és december 20. között négy meccse lesz az élvonalban.