2025. november 16. vasárnap Ödön
Szoboszlai Dominik a magyar labdarúgó-válogatott stadionbejárásán a dublini Aviva Stadionban 2025. szeptember 5-én. A magyar csapat az ír válogatott ellen lép pályára Dublinban a 2026-os világbajnokság selejtezõjében szeptember 6-án.
Nyitókép: MTI/Bodnár Boglárka

Lesz miről beszélni este, délután lesz a sorsdöntő magyar-ír - sport a tévében

Infostart / MTI

Egyórás felvezető műsort követően 15 órakor láthatjuk a Magyarország-Írország vb-selejtező mérkőzést, párhuzamosan a portugál-örménnyel. Marco Rossi együttese egyenes ágon kijuthat a vb-re, ha győz, a portugálok pedig megint botlanak, de el is búcsúzhat a továbbiaktól, ha kikap. Mutatjuk a teljes vasárnapi tévés sportkínálatot!

M4 Sport

14.00: Labdarúgás, vb-selejtező, Magyarország-Írország

17.45: Röplabda, női Extraliga, Vasas Óbuda-Nyíregyháza

20.15 és 22.00: Műkorcsolya, Grand Prix, jégtánc, kűr; női kűr, Egyesült Államok

M4 Sport+

17.50: Jégkorong, Erste Liga, BJA HC-UTE

Sport 1

13.15: Kézilabda, női Bajnokok Ligája, csoportkör, Storhamar-Győri Audi ETO

15.45: Kézilabda, női Bajnokok Ligája, csoportkör, FTC-Rail Cargo Hungaria - Brest

20.00: Darts, Grand Slam, döntő, Wolverhampton

22.00: Kosárlabda, NBA, Boston Celtics-Los Angeles Clippers

Sport 1

14.00: Darts, Grand Slam, elődöntő, Wolverhampton

19.45: Sznúker, Champion of Champions, Leicester

Eurosport 1

9.45 és 12.45: Alpesisí, világkupa, férfi műlesiklás, 1. és 2. futam, Levi

14.00: Erőemelés, világbajnokság, Kolozsvár

20.10 és 21.55: Műkorcsolya, Grand Prix, jégtánc, kűr; női kűr, Egyesült Államok

Eurosport 2

13.40 és 14.55: Terepkerékpár, X20, női és férfi, Hamme

17.00: Golf, PGA Tour, Bermuda bajnokság

Spíler 1

17.50: Labdarúgás, vb-selejtező, Albánia-Anglia

20.35: Labdarúgás, vb-selejtező, Izrael-Moldova

Spíler 2

14.50: Labdarúgás, vb-selejtező, Portugália-Örményország

17.50: Labdarúgás, vb-selejtező, Azerbajdzsán-Franciaország

20.35: Labdarúgás, vb-selejtező, Olaszország-Norvégia

Arena 4

9.45: Gyorsaságimotoros-vb, Valenciai Nagydíj, MotoGP, Fan Parade

10.45, 12.00 és 13.15: Gyorsaságimotoros-vb, Valenciai Nagydíj, Moto3, Moto2, MotoGP, futam

15.30: Amerikaifutball, NFL, Miami Dolphins-Washington Commanders

19.00: Amerikaifutball, NFL, Buffalo Bills-Tampa Bay Buccaneers

22.15: Amerikaifutball, NFL, Denver Broncos-Kansas City Chiefs

Match 4

18.00: Tenisz, ATP-világbajnokság, döntő, Torino

A cseheknek egyre nagyobb gondot okoznak a magas villanyszámlák, miközben Szlovákiában az árak továbbra is a legalacsonyabbak közé tartoznak Európában. Az Európai Statisztikai Hivatal legfrissebb adatai szerint a cseh háztartások az idei év első felében több mint 37 eurócentet, fizettek az áramért. Ez jóval meghaladja az uniós átlagot, amely kilowattóránként 32 cent körül alakult.
Ukrajna és Oroszország megállapodott 1200 ukrán fogoly szabadon engedéséről, akik hamarosan hazatérhetnek. Ez azonban nem jelenti a feszültség enyhülését, hiszen Moszkva egyre erősebben támadja az ukrán fővárost, illetve az ukrán infrastruktúrát.

A fogolycsere áttörést jelenthetne, de közben Oroszország minden eddiginél intenzívebben támadja Kijevet és az ukrán infrastruktúrát.

The Georgia congresswoman has criticised Trump's foreign policy and handling of Jeffrey Epstein files.

