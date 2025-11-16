Lesz miről beszélni este, délután lesz a sorsdöntő magyar-ír - sport a tévében

M4 Sport
14.00: Labdarúgás, vb-selejtező, Magyarország-Írország
17.45: Röplabda, női Extraliga, Vasas Óbuda-Nyíregyháza
20.15 és 22.00: Műkorcsolya, Grand Prix, jégtánc, kűr; női kűr, Egyesült Államok
M4 Sport+
17.50: Jégkorong, Erste Liga, BJA HC-UTE
Sport 1
13.15: Kézilabda, női Bajnokok Ligája, csoportkör, Storhamar-Győri Audi ETO
15.45: Kézilabda, női Bajnokok Ligája, csoportkör, FTC-Rail Cargo Hungaria - Brest
20.00: Darts, Grand Slam, döntő, Wolverhampton
22.00: Kosárlabda, NBA, Boston Celtics-Los Angeles Clippers
Sport 1
14.00: Darts, Grand Slam, elődöntő, Wolverhampton
19.45: Sznúker, Champion of Champions, Leicester
Eurosport 1
9.45 és 12.45: Alpesisí, világkupa, férfi műlesiklás, 1. és 2. futam, Levi
14.00: Erőemelés, világbajnokság, Kolozsvár
20.10 és 21.55: Műkorcsolya, Grand Prix, jégtánc, kűr; női kűr, Egyesült Államok
Eurosport 2
13.40 és 14.55: Terepkerékpár, X20, női és férfi, Hamme
17.00: Golf, PGA Tour, Bermuda bajnokság
Spíler 1
17.50: Labdarúgás, vb-selejtező, Albánia-Anglia
20.35: Labdarúgás, vb-selejtező, Izrael-Moldova
Spíler 2
14.50: Labdarúgás, vb-selejtező, Portugália-Örményország
17.50: Labdarúgás, vb-selejtező, Azerbajdzsán-Franciaország
20.35: Labdarúgás, vb-selejtező, Olaszország-Norvégia
Arena 4
9.45: Gyorsaságimotoros-vb, Valenciai Nagydíj, MotoGP, Fan Parade
10.45, 12.00 és 13.15: Gyorsaságimotoros-vb, Valenciai Nagydíj, Moto3, Moto2, MotoGP, futam
15.30: Amerikaifutball, NFL, Miami Dolphins-Washington Commanders
19.00: Amerikaifutball, NFL, Buffalo Bills-Tampa Bay Buccaneers
22.15: Amerikaifutball, NFL, Denver Broncos-Kansas City Chiefs
Match 4
18.00: Tenisz, ATP-világbajnokság, döntő, Torino