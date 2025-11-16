Lesz miről beszélni este, délután lesz a sorsdöntő magyar-ír - sport a tévében

Van olyan uniós ország, ahol már szinte luxuscikk az áram

A cseheknek egyre nagyobb gondot okoznak a magas villanyszámlák, miközben Szlovákiában az árak továbbra is a legalacsonyabbak közé tartoznak Európában. Az Európai Statisztikai Hivatal legfrissebb adatai szerint a cseh háztartások az idei év első felében több mint 37 eurócentet, fizettek az áramért. Ez jóval meghaladja az uniós átlagot, amely kilowattóránként 32 cent körül alakult.