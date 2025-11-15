ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
384.43
usd:
330.82
bux:
107297.46
2025. november 15. szombat Albert, Lipót
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
×
A portugál Cristiano Ronaldo a katari labdarúgó-világbajnokság negyeddöntőjében játszott Marokkó-Portugália mérkőzésen a dohai at-Tumama Stadionban 2022. december 10-én. Portugália 1-0-ra kikapott.
Nyitókép: MTI/AP/Petr David Josek

Az csak egy dolog, hogy Cristiano Ronaldo első válogatottbeli pirosát kapta – háttér

Infostart / MTI

Cristiano Ronaldo eddigi több mint két évtizedes pályafutása alatt 13. alkalommal kapott piros lapot csütörtökön, az Írország-Portugália labdarúgó világbajnoki selejtezőn.

A 40 éves csatárt eddig csak a klubcsapatában állították ki, válogatott mérkőzésen most először küldte le a pályáról a játékvezető.

A sportág történetével és statisztikáival foglalkozó nemzetközi szervezet (IFFHS) szombati összegzése szerint a magyarokkal azonos csoportban szereplő portugálok csapatkapitánya csütörtökön játszott 226. alkalommal hazája válogtottjában.

A Norvégia-Észtország (4-1) találkozó kapcsán az IFFHS arról írt, hogy Erling Haaland ezúttal "csak" két gólt szerzett, elszalasztva ezzel a lehetőséget, hogy ő legyen az első európai labdarúgó, aki egymást követően háromszor is mesterhármast produkál vb-selejtezőn. Ugyanakkor tíz meccsesre növelte eredményességi sorozatát Norvégia színeiben, ez által két csúcsot is beállított: az örök európai gólrekordot (hat másik játékosnak van még ugyanilyen hosszú szériája), és a XXI. századi világrekordot. Haaland már csak egy lépésre van attól, hogy beállítsa az abszolút csúcsot (gól egymás után 11 mérkőzésen).

Az angol-szerb (2-0) összecsapáson a hazaiaknál Jordan Pickford beérte kapuselődjét, Joe Hartot: immár neki is 43 olyan mérkőzése van Anglia színeiben, amelyen nem kapott gólt, csak Peter Shilton áll előrébb 66 ilyen meccsel. Pickfordnak egyúttal 900 perce nem került labda a hálójába, megdöntve ezzel 2021-ben felállított 726 perces rekordját.

Az Ukrajnát 4-0-ra verő Franciaország egymást követően 16. alkalommal kvalifikált világ- vagy Európa-bajnokságra, az ezúttal duplázó Kylian Mbappé pedig megszakítás nélkül a hatodik meccsén szerzett gólt a Les Bleus színeiben. Ő az első, aki ezt Jean-Pierre Papin után elérte, utóbbi 1990 szeptembere és 1991 novembere között egymást követő hét válogatott mérkőzésen volt eredményes. Mbappé 2025-ben 55 gólnál tart, s most már csak egy találattal marad el legmagasabb éves csúcsától (56).

Kezdőlap    Sport    Az csak egy dolog, hogy Cristiano Ronaldo első válogatottbeli pirosát kapta – háttér

labdarúgás

cristiano ronaldo

piros lap

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Orbán Viktor országjárása első állomásán, Györben: „veszély van!”
Cikkünk frissül

Orbán Viktor országjárása első állomásán, Györben: „veszély van!”
Győrben kezdte országjárását a kormányfő, a nagyobbik kormánypárt elnöke. Olyan érzései vannak, mint amiket a történetírók leírtak az első világháború előtti időszakról. Ukrajna ügyében reagált arra a vádra, mely szerint a magyar narratíva gyakran egybeesik az orosszal. A háború fenyegetettség mentén szerinte össze kell szednie magát. A háború elején az oroszok szerinte azt ajánlották, hogy két megyét adjanak át az ukránok, és ne lépjenek be a NATO-ba. Erre az ukránok angolszász nyomásra nemet mondtak, ezek után az orosz igény négy megyére vonatkozik már, erre viszont most már a nyugat nem talál eszközt.
 

Plakátkampány indult Magyar Péter és a Tisza Párt ellen, méghozzá Győrben

Felmérték az Orbán Viktor és Magyar Péter iránti bizalmat

Itt a Mesterterv legújabb adása: Orbán Viktor akcióban, megtorpant a Tisza

Megvan, mikor mutatják be a Tisza jelölt-jelöltjeit

VIDEÓ
Háború: ha most áttörnek az oroszok, nincs előttük akadály? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
Bulituristák vagy tudatos utazók: miért vonzó Magyarország? Csendes Olivér, Inforádió, Aréna
Washington után: erősödik-e a magyar álláspont az EU-ban? Bóka János, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.11.17. hétfő, 18:00
Nemes Imre
országos főállatorvos, a Nébih elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Vallottak a profik: ezt nézi be mindenki a japán jenben

Vallottak a profik: ezt nézi be mindenki a japán jenben

Japán egy nagyon egzotikus hely. Ami kifejezetten egzotikussá tesz az az, hogy 0,5%-on lehet hitelt felvenni japán jenben, amit aztán 15%-on például brazil reálba lehet pakolni. Ez lenne a carry trade. Hibátlan stratégia. Egészen addig, amíg nem. A konszenzus most egyértelmű a jen irányát tekintve. Pontosabban volt eddig. Most azonban sztárközgazdászok vallottak és amit mondtak, azt lehet páran nem is akarják inkább hallani.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Lehull a lepel a legendás parndorfi outletről: tényel megéri ott nagybevásárolni, vagy ámítás az egész?

Lehull a lepel a legendás parndorfi outletről: tényel megéri ott nagybevásárolni, vagy ámítás az egész?

Emberkísérletünkből kiderül, mire lehet számítani az outletnél a karácsonyig hátralévő hétvégéken, de olyan kérdéseket is megválaszolunk, minthogy győzött-e már a kapitalizmus.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump says he will take legal action against BBC over Panorama edit

Trump says he will take legal action against BBC over Panorama edit

The US president confirmed he intends to sue the broadcaster for at least $1bn over the Panorama edit of a 2021 speech.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. november 15. 12:10
Ők az év atlétái
2025. november 15. 11:52
Nagy László: Imre Bencének méltó helye lenne a Veszprémben, de még nincs semmi konkrétum
×
×
×
×