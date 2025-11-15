Az csak egy dolog, hogy Cristiano Ronaldo első válogatottbeli pirosát kapta – háttér

A 40 éves csatárt eddig csak a klubcsapatában állították ki, válogatott mérkőzésen most először küldte le a pályáról a játékvezető.

A sportág történetével és statisztikáival foglalkozó nemzetközi szervezet (IFFHS) szombati összegzése szerint a magyarokkal azonos csoportban szereplő portugálok csapatkapitánya csütörtökön játszott 226. alkalommal hazája válogtottjában.

A Norvégia-Észtország (4-1) találkozó kapcsán az IFFHS arról írt, hogy Erling Haaland ezúttal "csak" két gólt szerzett, elszalasztva ezzel a lehetőséget, hogy ő legyen az első európai labdarúgó, aki egymást követően háromszor is mesterhármast produkál vb-selejtezőn. Ugyanakkor tíz meccsesre növelte eredményességi sorozatát Norvégia színeiben, ez által két csúcsot is beállított: az örök európai gólrekordot (hat másik játékosnak van még ugyanilyen hosszú szériája), és a XXI. századi világrekordot. Haaland már csak egy lépésre van attól, hogy beállítsa az abszolút csúcsot (gól egymás után 11 mérkőzésen).

Az angol-szerb (2-0) összecsapáson a hazaiaknál Jordan Pickford beérte kapuselődjét, Joe Hartot: immár neki is 43 olyan mérkőzése van Anglia színeiben, amelyen nem kapott gólt, csak Peter Shilton áll előrébb 66 ilyen meccsel. Pickfordnak egyúttal 900 perce nem került labda a hálójába, megdöntve ezzel 2021-ben felállított 726 perces rekordját.

Az Ukrajnát 4-0-ra verő Franciaország egymást követően 16. alkalommal kvalifikált világ- vagy Európa-bajnokságra, az ezúttal duplázó Kylian Mbappé pedig megszakítás nélkül a hatodik meccsén szerzett gólt a Les Bleus színeiben. Ő az első, aki ezt Jean-Pierre Papin után elérte, utóbbi 1990 szeptembere és 1991 novembere között egymást követő hét válogatott mérkőzésen volt eredményes. Mbappé 2025-ben 55 gólnál tart, s most már csak egy találattal marad el legmagasabb éves csúcsától (56).