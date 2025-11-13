ARÉNA - PODCASTOK
2025. november 13. csütörtök
Az egypárevezős Pétervári-Molnár Bendegúz edzés közben a 2024-es párizsi nyári olimpia evezős versenyeinek színhelyén a vaires-sur-marne-i evezős és kajak-kenu pályán 2024. július 26-án.
Nyitókép: Kovács Tamás

Új, magyar tagja van a NOB-nak

Infostart / MTI

Pétervári-Molnár Bendegúzt beválasztották az Európai Olimpiai Bizottság (EOB) sportolói testületébe.

A háromszoros olimpikon evezős - a sportág hazai szövetsége közösségi oldalának bejegyzése szerint - a legtöbb vokssal került be a bizottságba az európai sportolók londoni közgyűlésén megtartott szavazáson.

A szerdán kezdődött kétnapos fórum második napján a 2029-ig terjedő időszakra választottak tagokat a 49 nemzeti ötkarikás testületét összefogó EOB sportolói bizottságába. A nyári sportágak képviseletében 16 jelölt volt, közülük hatot választottak be a testületbe, melybe a téli sportágból érkező két induló automatikusan bekerült.

A hazai ötkarikás testület (MOB) a sportolói bizottsága állásfoglalása alapján javasolta a 32 éves evezőst az EOB testületébe. Pétervári-Molnár Bendegúz tagja a MOB elnökségének és vezeti a MOB sportolói bizottságát.

Eldőlt a német sorkatonaság jövője

Eldőlt a német sorkatonaság jövője
Évek óta folyt a vita Németországban a 2011-ben megszüntetett általános hadkötelezettség újbóli bevezetéséről. Az ellenzők elsősorban a szociáldemokraták, a „visszavezetés” fő szószólói a konzervatívok voltak. A koalíciós pártok most abban egyeztek meg, hogy a katonai szolgálat önkéntes marad, de vészhelyzet esetén a kötelező katonai szolgálat sem zárható ki.
225 százaléknyi nyugdíj, kamatstop és adócsökkentés – bejelentések a Kormányinfón

225 százaléknyi nyugdíj, kamatstop és adócsökkentés – bejelentések a Kormányinfón

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő bejelentéseket tett a kormány hétközi döntéseiről. Újságírói kérdések nagy számban érintették a tiszás adatszivárgás, a kormányfő washingtoni látogatása, a 14. havi nyugdíj folyósítása, a költségvetési hiány ügyét is. Kiderült, HIMARS-rendszereket vásárol Magyarország az Egyesült Államoktól, jövő héten pedig nagy bejelentések elé nézhetnek a vállalkozók.
 

Orbán Viktor: így jön a 14. havi nyugdíj első részlete

VIDEÓ
Háború: ha most áttörnek az oroszok, nincs előttük akadály? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
Csődbe megy Budapest, vagy megoldják okosban? Kiss Ambrus, Inforádió, Aréna
Amerikai-magyar megállapodás: kulisszatitkok a Fehér Házból. Orbán Balázs, Inforádió, Aréna
 
Rendkívül súlyos botrány robbant ki Zelenszkij közvetlen környezetében, Ukrajna világelső technológiát kaparinthat meg - Háborús híreink csütörtökön

Rendkívül súlyos botrány robbant ki Zelenszkij közvetlen környezetében, Ukrajna világelső technológiát kaparinthat meg - Háborús híreink csütörtökön

Ukrajna válhat a világ első országává, amely hamarosan bevethet egy innovatív "drónfalat" a francia Atreyd startup fejlesztésének köszönhetően. Az egyedülálló rendszer elsősorban a kritikus infrastruktúra védelmére szolgál majd, és akár száz drón egyidejű irányítását is lehetővé teszi majd egyetlen kezelő számára. Mindeközben súlyos korrupciós botrány rázta meg Volodimir Zelenszkij bizalmi körét, mely közepén Timur Mindics található, az ukrán elnök közeli szövetségese és korábbi üzleti partnere - írja a Kyiv Independent. Zelenszkij szankciókkal sújtotta Mindicset és egy másik gyanúsítottat, Olekszandr Cukerman üzletembert, miközben tegnap két miniszterét lemondásra szólította fel a botrányban való érintettségük miatt. Cikkünk folyamatosan frissül az ukrajnai front legutóbbi fejleményeivel.

Hatalmas változás készülhet a jövő évi olimpiára: nagyban érinti a magyar sportolókat, ebből mi lesz?

Hatalmas változás készülhet a jövő évi olimpiára: nagyban érinti a magyar sportolókat, ebből mi lesz?

Az előző olimpiákétól eltérő lesz, ám még nem végleges a formája a 2028-as Los Angeles-i ötkarikás játékok férfi és női vízilabda-tornájának.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
Calls to release all Epstein files grow as White House says messages about Trump 'prove nothing'

Calls to release all Epstein files grow as White House says messages about Trump 'prove nothing'

Jeffrey Epstein said in 2018 he could "take down" Donald Trump, in an exchange released along with thousands of other files.

2025. november 13. 15:22
Az örmények szerint a magyar válogatott jobban hasonlít a portugálokra, mint az írekre
2025. november 13. 14:59
Kylian Mbappé felzárkózott Puskás Ferenc mellé
