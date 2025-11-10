Szijjártó Péter lett a Budapest Honvéd elnöke

Az nb1.hu számolt be arról, hogy a Budapest Honvéd FC tulajdonosa, Leisztinger Tamás is részt vett a bejelentésen. Kiemelte, hogy az új elnökség létrehozásán túl

gigaberuházások várhatók a klubnál,

valamint bejelentette egy futsalcsarnok építését és egy új csapatbusz beszerzését. Ezenfelül megerősítette, hogy a klub visszakapja a stadiont és az akadémiát is.

A klub vezetését egy öt főből álló elnökség veszi át. Szijjártó Péter mellett az elnökség tagjai lettek Gergely István (olimpiai bajnok vízilabdázó, a Budapesti Honvéd Sportegyesület ügyvezető elnöke), Garaba Imre (válogatott labdarúgó) és Gajda Péter (Kispest polgármestere). Az ötödik elnökségi tag kiléte egyelőre nem ismert.

A lap szerint a bejelentések a klubhoz érkező pénzügyi forrásokat is érinthetik, amely az elnökségi és szerkezeti változások mellett a Honvéd életében új fejezetet nyithat.