ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
388.02
usd:
336.33
bux:
107319.91
2025. november 2. vasárnap Achilles
24 óra Ukrajna Otthon Start Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Kristoffer Zachariassen (k), a Ferencváros, valamint Bognár István (b), Kádár Tamás (j2) és Kata Mihály, az MTK játékosai a labdarúgó Fizz Liga 12. fordulójában a Ferencvárosi TC - MTK Budapest mérkõzésen a Groupama Arénában 2025. november 1-jén.
Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt

Gólzáporos örökrangadó: a fejek döntöttek

Infostart / MTI

A címvédő Ferencváros 4–1-re győzött az MTK Budapest ellen a labdarúgó Fizz Liga 12. fordulójának szombat esti rangadóján. Robbie Keane vezetőedző együttese augusztus 2-a óta először – két döntetlen és két vereség után – nyert újra NB I-es mérkőzést a Groupama Arénában.

A vendégeknél Kovács Patrik öt sárga lapos eltiltása miatt nem léphetett pályára, a bal oldali védőt a 18 éves Vitályos Viktor helyettesítette, aki először volt kezdő a magyar élvonalban. A hazaiak a mérkőzés elején leginkább szögletekben jeleskedtek, és a nyolcadik után meg is szerezték a vezetést. Stefan Gartenmann a 19. percben fejelt az öt és felesről a jobb alsó sarokba, majd közvetlenül a gól után leült a gyepre, és cserét kért. A svájci–dán kettős állampolgárságú védő a hetedik percben sérült meg, amikor sárga lapot érően szabálytalankodott. Sokáig fájlalta a jobb térdét, s végül szűk negyedórával később hagyta el a játékteret.

Sokkal tovább Vitályos számára sem tartott a 228. örökrangadó, mert a 36. percben egy becsúszás után láthatóan megsérült a jobb válla, és kétpercnyi ápolás után hordágyon hagyta el a pályát. Az első félidőből egy távoli Nagy Barnabás-lövést lehetett még kiemelni, amely után a léc alá tartó labdát Demjén Patrik, az MTK kapusa látványos vetődéssel paskolta szögletre.

Fordulás után is maradt a Ferencváros mezőnyfölénye, Varga Barnabás a jobb kapufát találta el az alapvonal közeléből, de kidolgozott támadás utáni gólhelyzete továbbra sem akadt a bajnoknak. Igaz a 70. percben a tizenkettedik szögletet követően eldöntötte a mérkőzést – Szalai Gábor fejelt közelről a hálóba. A játékrész második felében aztán a hazaiak egyre többször jutottak lövőhelyzetbe, Cadu háromszor is próbálkozhatott közelről, de Demjén Patrik mindháromszor bravúrosan védett. A hajrában a harmadik hazai fejes gól is megszületett: a góllövőlistát vezető Varga Barnabás egy újabb szöglet után volt eredményes, két perccel később pedig Nagy Barnabás emelt a jobb felső sarokba, megszerezve első gólját a Ferencvárosban.

A 88. percben a semmiből érkezett az MTK szépítése. A jobb oldalon mentek el a kék-fehérek, Molnár Ádin cselezett le a sarokig, majd beadta, a menteni igyekvő Caduról Cissére, róla pedig a kapuba pattant a labda. Öngól, 4–1.

A zöld-fehérek három nyeretlen bajnoki után győztek újra, és a harmadik helyre léptek előre a tabellán, az MTK teljesítményéről pedig sokat elárul, hogy az egyetlen kaput eltaláló lövése Cadu öngólja volt.

A kék-fehérek az elmúlt 23 évben a Ferencváros ellen idegenben lejátszott húsz NB I-es bajnoki találkozóból csak egyszer győztek, a szombat esti volt a tizenötödik vereségük. Ami az örökrangadó mérlegét illeti, 77 MTK-siker és 56 döntetlen mellett ez volt a 95. FTC-diadal.

Kezdőlap    Sport    Gólzáporos örökrangadó: a fejek döntöttek

labdarúgás

ferencváros

mtk

örökrangadó

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Új részletek Orbán Viktor és Donald Trump közelgő találkozójáról

Új részletek Orbán Viktor és Donald Trump közelgő találkozójáról

Az orosz–ukrán háború ügye, illetőleg a Magyarország és az Amerikai Egyesült Államok közötti valamennyi gazdasági, hadiipari, energetikai együttműködéssel kapcsolatos kérdés is napirendre kerül, így az orosz energiahordozók felhasználásának kérdése is ott lesz az asztalon.
VIDEÓ
Miért félünk a haláltól, és miért nem beszélünk róla? Hegedűs Katalin, Inforádió, Aréna
Közelebb került-e most Kína Amerikához? Salát Gergely, Inforádió, Aréna
Orosz-ukrán háború: Mégsem a drónoké a jövő? Demkó Attila, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.11.03. hétfő, 18:00
Deák András
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézet tudományos főmunkatársa
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Pusztító csapást mértek az oroszok, sorsdöntő csapás zajlik - Háborús híreink vasárnap

Pusztító csapást mértek az oroszok, sorsdöntő csapás zajlik - Háborús híreink vasárnap

Vasárnap reggelre ismét több csapást hajtottak végre az oroszok Ukrajna ellen. Ezek következtében mintegy 60 ezer ember maradt áram nélkül Zaporizzsjában. Eközben az ukránok különleges műveleti egységeket küldtek a kelet-ukrajnai Pokrovszkba, miután az orosz hadsereg jelentős hadműveletet indított a stratégiai jelentőségű város elfoglalására. A hétvége legnagyobb híre mindenképpen az, hogy a  Pentagon zöld utat adott annak, hogy Tomahawk manőverező robotrepülőgépeket adjanak át Ukrajnának, melyek akár mélyen Oroszországban is lecsaphatnak, eközben pedig az is kideült, hogy Magyarország nem kapott felmentést az orosz energiahordozókat érintő szankciók alól. Cikkünk folyamatosan frissül.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Késelés a vonaton: nem válogatott az ámokfutó, tíz embert szúrt meg

Késelés a vonaton: nem válogatott az ámokfutó, tíz embert szúrt meg

Tíz ember sérült meg abban a késeléses támadásban, amelyet egy vonaton követtek el szombat este Angliában.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Nine people with life-threatening injuries after stabbings on Doncaster-London train

Nine people with life-threatening injuries after stabbings on Doncaster-London train

Two people have been arrested and police say - after declaring the attack a major incident - counter-terror officers are supporting the investigation.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. november 2. 08:47
Kirabolták az amerikai kosaras sztárt
2025. november 2. 08:25
Szoboszlait látta az angol sajtó a mezőny legjobbjának
×
×
×
×