Gólzáporos örökrangadó: a fejek döntöttek

A vendégeknél Kovács Patrik öt sárga lapos eltiltása miatt nem léphetett pályára, a bal oldali védőt a 18 éves Vitályos Viktor helyettesítette, aki először volt kezdő a magyar élvonalban. A hazaiak a mérkőzés elején leginkább szögletekben jeleskedtek, és a nyolcadik után meg is szerezték a vezetést. Stefan Gartenmann a 19. percben fejelt az öt és felesről a jobb alsó sarokba, majd közvetlenül a gól után leült a gyepre, és cserét kért. A svájci–dán kettős állampolgárságú védő a hetedik percben sérült meg, amikor sárga lapot érően szabálytalankodott. Sokáig fájlalta a jobb térdét, s végül szűk negyedórával később hagyta el a játékteret.

Sokkal tovább Vitályos számára sem tartott a 228. örökrangadó, mert a 36. percben egy becsúszás után láthatóan megsérült a jobb válla, és kétpercnyi ápolás után hordágyon hagyta el a pályát. Az első félidőből egy távoli Nagy Barnabás-lövést lehetett még kiemelni, amely után a léc alá tartó labdát Demjén Patrik, az MTK kapusa látványos vetődéssel paskolta szögletre.

Fordulás után is maradt a Ferencváros mezőnyfölénye, Varga Barnabás a jobb kapufát találta el az alapvonal közeléből, de kidolgozott támadás utáni gólhelyzete továbbra sem akadt a bajnoknak. Igaz a 70. percben a tizenkettedik szögletet követően eldöntötte a mérkőzést – Szalai Gábor fejelt közelről a hálóba. A játékrész második felében aztán a hazaiak egyre többször jutottak lövőhelyzetbe, Cadu háromszor is próbálkozhatott közelről, de Demjén Patrik mindháromszor bravúrosan védett. A hajrában a harmadik hazai fejes gól is megszületett: a góllövőlistát vezető Varga Barnabás egy újabb szöglet után volt eredményes, két perccel később pedig Nagy Barnabás emelt a jobb felső sarokba, megszerezve első gólját a Ferencvárosban.

A 88. percben a semmiből érkezett az MTK szépítése. A jobb oldalon mentek el a kék-fehérek, Molnár Ádin cselezett le a sarokig, majd beadta, a menteni igyekvő Caduról Cissére, róla pedig a kapuba pattant a labda. Öngól, 4–1.

A zöld-fehérek három nyeretlen bajnoki után győztek újra, és a harmadik helyre léptek előre a tabellán, az MTK teljesítményéről pedig sokat elárul, hogy az egyetlen kaput eltaláló lövése Cadu öngólja volt.

A kék-fehérek az elmúlt 23 évben a Ferencváros ellen idegenben lejátszott húsz NB I-es bajnoki találkozóból csak egyszer győztek, a szombat esti volt a tizenötödik vereségük. Ami az örökrangadó mérlegét illeti, 77 MTK-siker és 56 döntetlen mellett ez volt a 95. FTC-diadal.