Úgy tűnik, Dani Carvajal számára véget ért a szezon

Idén valószínűleg már nem léphet pályára Dani Carvajal, a Real Madrid labdarúgócsapatának kapitánya. A klub hétfőn közölte, hogy a 33 éves védőre térdműtét vár.

Az Európa-bajnok spanyol labdarúgó 2024 októberben szenvedett keresztszalag-szakadást, amelyből 238 nap alatt épült fel, és idén május végén tért vissza a pályára. Azóta kétszer is lesérült, legutóbb a vádlija miatt kellett mérkőzéseket kihagynia.

A csapathoz közel álló forrás szerint a beavatkozás után Dani Carvajal tíz hetet fog kihagyni.

A futballista csereként 19 percet játszott vasárnap, a Barcelona elleni bajnoki rangadón, amelyet 2-1-re nyert meg az éllovas Real.