2025. szeptember 29. hétfő Mihály
Dráma: azonnali hatállyal lemondott a legendás sportvezető

Infostart / MTI

Az ausztrál John Coates hétfőn azonnali hatállyal lemondott a nemzetközi Sportdöntőbíróság elnöki posztjáról.

A svájci székhelyű nemzetközi Sportdöntőbíróság (CAS) közleménye szerint a 75 éves jogász, John Coates azért távozik posztjáról, mert daganatos betegséggel küzd, az elmúlt fél évben rendszeresen kemoterápiás kezelést kapott, és jelenlegi egészségi állapota nem teszi lehetővé, hogy sokat utazzon.

Coates több mint három évtizede,1994 óta volt tagja a CAS-nak, amelyet 2010 óta irányított, 2015-ben, 2019-ben és 2023-ban is ellenszavazat nélkül választották újra. Korábban az Ausztrál Olimpiai Bizottság elnöke, a 2000-es sydneyi ötkarikás játékok szervezőbizottságának alelnöke és a Nemzetközi Olimpiai Bizottság alelnöke, illetve a végrehajtó bizottság tagja is volt, jelenleg pedig a 2032-es Brisbane-i olimpiai szervezőbizottságának tagja.

A testületet ideiglenesen Michael Lenard alelnök irányítja, aki az Egyesült Államok Olimpiai és Paralimpiai Bizottságának alelnöke és végrehajtó bizottságának, valamint igazgatótanácsának tagja.

A következő tisztújítás 2027 májusában esedékes.

