Férfi röplabda-vb: Bulgária és a címvédő Olaszország vívja a döntőt

A szombati első elődöntőben az 1970-ben világbajnoki ezüstérmes, emellett négyszeres vb-bronzérmes bolgárok - akik legutóbb 2010-ben jutottak világbajnokságon a nyolc közé - 3-1-re verték a cseheket. A kétszeres világbajnok Csehszlovákia utódjaként Csehország önálló nemzetként először jutott a négy közé, egyébként pedig 55 év után szerepelt újra vb-elődöntőben.

A másik ágon a címvédő olasz gárda szettveszteség nélkül győzte le az Európa-bajnok lengyel válogatottat, amely a legutóbbi vb-n és a tavalyi párizsi olimpián is ezüstérmes volt.

Eredmények, elődöntő:

Bulgária-Csehország 3-1 (20, -23, 21, 22)

Olaszország-Lengyelország 3-0 (21, 22, 23)