Jön Szoboszlai, a jobbhátvéd! - Sport a tévében

Gyengélkedik hétfő reggel a forint az euróval szemben, a múlt heti nagyobb kilengések után a jelek szerint továbbra is pezseg a piac. Azt még nehéz biztosra megmondani, hogy hosszabb távon is a gyengülés felé indul-e a forint, de úgy tűnik, hogy a nyugalmas nyár után változékonyabb ősz elé nézhetünk.