Jön Szoboszlai, a jobbhátvéd! - Sport a tévében

M4 Sport
18.00: Labdarúgás, MOL Magyar Kupa, a 3. forduló sorsolása
20.00: Labdarúgás, NB II, Vasas FC-Tiszakécske
Sport 2
13.45: Lósport, Kincsem+ Tuti
Eurosport 1
14.00: Országúti kerékpár, Vuelta a Espana, férfiak, 3. szakasz
17.45: Tenisz, US Open
Eurosport 2
16.30: Tenisz, US Open
Spíler 2
19.25: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Athletic Bilbao-Rayo Vallecano
21.25: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Sevilla FC-Getafe
Arena 4
20.45: Labdarúgás, olasz bajnokság, Internazionale-Torino FC
Match 4
18.30: Labdarúgás, olasz bajnokság, Udinese-Hellas Verona
20.45: Labdarúgás, angol bajnokság, Newcastle United-Liverpool FC