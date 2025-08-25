ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
395.85
usd:
337.83
bux:
0
2025. augusztus 25. hétfő Lajos, Patrícia
24 óra Ukrajna mesterséges intelligencia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Szoboszlai Dominik, a Liverpool játékosa ünnepel az angol első osztályú labdarúgó-bajnokság 34. fordulójában játszott Liverpool FC-Tottenham Hotspur mérkőzés végén Liverpoolban 2025. április 27-én. A Liverpool 5-1-re győzött, és ezzel biztosította magának a bajnoki cím megszerzését a torna vége előtt négy fordulóval.
Nyitókép: MTI/EPA/Adam Vaughan

Jön Szoboszlai, a jobbhátvéd! - Sport a tévében

Infostart / MTI

A Newcastle elleni Liverpool-meccsen komoly esély van rá, hogy a felkészülési időszakban "kipróbált" posztot élesben is a magyarra bízzák. A rend kedvéért megmutatjuk a teljes hétfői tévés sportkínálatot.

M4 Sport

18.00: Labdarúgás, MOL Magyar Kupa, a 3. forduló sorsolása

20.00: Labdarúgás, NB II, Vasas FC-Tiszakécske

Sport 2

13.45: Lósport, Kincsem+ Tuti

Eurosport 1

14.00: Országúti kerékpár, Vuelta a Espana, férfiak, 3. szakasz

17.45: Tenisz, US Open

Eurosport 2

16.30: Tenisz, US Open

Spíler 2

19.25: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Athletic Bilbao-Rayo Vallecano

21.25: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Sevilla FC-Getafe

Arena 4

20.45: Labdarúgás, olasz bajnokság, Internazionale-Torino FC

Match 4

18.30: Labdarúgás, olasz bajnokság, Udinese-Hellas Verona

20.45: Labdarúgás, angol bajnokság, Newcastle United-Liverpool FC

Kezdőlap    Sport    Jön Szoboszlai, a jobbhátvéd! - Sport a tévében

liverpool

szoboszlai dominik

sportműsor

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Döbbenetes módon felpörgött az amerikai hadiipar

Döbbenetes módon felpörgött az amerikai hadiipar

Impresszív adatokat közöltek Amerikában. A fegyvergyártás ütemének fokozásával egy időben a helyi fegyvergyárak a minőség megőrzésére is különös figyelmet fordítanak. Az F-35-ös előállítása a világ egyik legösszetettebb ipari programja.
 

Oroszország kész tárgyalni Ukrajnával, de ott a "de"

Vlagyimir Putyin hatalmas engedményt tett a béke érdekében - mondja az amerikai alelnök

Ukrajna nem fenyegetheti Magyarországot - jelentette ki Szijjártó Péter

VIDEÓ
Kapu Tibor, az idegen űrhajó és a Mars kolonizációja. Kiss László, Inforádió, Aréna
Milyen volt a nyári szezon a Margit szigeten? Bán Teodóra, Inforádió, Aréna
Hogyan úszhatjuk meg a végzetes bukást? Molitorisz Dániel, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.08.25. hétfő, 18:00
Mráz Ágoston Sámuel a Nézőpont Intézet vezetője
Závecz Tibor a Závecz Research Piac- és Társadalomkutató Intézet ügyvezetője
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Botladozással kezdi a hetet a forint – Ez lesz az irány?

Botladozással kezdi a hetet a forint – Ez lesz az irány?

Gyengélkedik hétfő reggel a forint az euróval szemben, a múlt heti nagyobb kilengések után a jelek szerint továbbra is pezseg a piac. Azt még nehéz biztosra megmondani, hogy hosszabb távon is a gyengülés felé indul-e a forint, de úgy tűnik, hogy a nyugalmas nyár után változékonyabb ősz elé nézhetünk.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Tovább húzódik a Starship tizedik küldtése: elhalasztották a tesztrepülést, ezek az okok

Tovább húzódik a Starship tizedik küldtése: elhalasztották a tesztrepülést, ezek az okok

A földi rendszerekkel kapcsolatos probléma miatt elhalasztották a SpaceX Starship űrhajójának vasárnapra tervezett tízedik tesztrepülését.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Inside Donetsk as residents flee attacks on Ukrainian region Putin wants to control

Inside Donetsk as residents flee attacks on Ukrainian region Putin wants to control

Quentin Sommerville follows volunteers carrying out evacuations in eastern Ukraine as drone attacks rage.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. augusztus 25. 08:13
Fazekas Gergő: kiegyensúlyozottabb teljesítmény kell Bajnokok Ligájában
2025. augusztus 24. 21:57
Bognár György elégedett lehet, két 11-est rúghatott a csapata
×
×
×
×