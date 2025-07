Örök nyugalomra helyezték Diogo Jotát és fivérét

A portugál válogatott futballista, Diogo Jota – aki öt éven át szerepelt a Szoboszlai Dominikot, valamint nyártól Kerkez Milost és Pécsi Ármint is foglalkoztató Liverpoolban – 28 éves volt, míg öccse, a portugál másodosztályú Penafiel labdarúgója 25 évet élt.

A temetésre számos futballista és edző érkezett, köztük Roberto Martínez, a portugál válogatott szövetségi kapitánya, a Manchester Cityt erősítő Bernardo Silva és Rúben Dias, illetve a Manchester United játékosa, Bruno Fernándes. A korábban Liverpoolban futballozó Diogo Jota vezetőedzője, Arne Slot, valamint egykori csapattársai közül is többen megjelentek, a kapitány Virgil Van Dijk egy 20-as, Jordan Henderson pedig egy 30-as számú mezt formázó virágkompozíciót helyezett el a síroknál, előbbi Diogo Jota, utóbbi André mezszáma volt.

Jota és öccse, André Silva szerdáról csütörtökre virradó éjjel szenvedett halálos autóbalesetet az észak-spanyolországi Zamora tartományban. A Lamborghinijük - feltételezhetően defekt miatt - letért az útról, átszakította a szalagkorlátot és kigyulladt. Az autóban ülőknek nem volt esélyük a túlélésre.

A Liverpool nemes gesztust gyakorol Jota családja felé: a portugál Record értesülései szerint kifizeti a szerződése szerint 2027 nyaráig járó bérét.

A portói püspök üzent Jota gyermekeinek

A Diogo Jota és testvére, André Silva búcsúztatására bemutatott gyászmise főcelebránsa, D. Manuel Linda portói püspök külön üzenetet intézett az elhunyt játékos három gyermekéhez – Dinishez, Mafaldához és Duarte-hoz:

„Kedves Dinis, Mafalda és Duarte – gyerekek, akik most nem lehettek itt. Jelenleg talán még nem is érzitek át igazán, mi történik körülöttetek, de biztosan nagyon szenvedtek. Imádkozni fogok értetek. Az édesanyátok és a nagyszüleitek azonban annál inkább érzik a veszteséget. Egy gyermek földi maradványait látni minden szülő számára gyötrelem – hát még kettőét egyszerre. Nincsenek szavak erre, csak érzések. Mi most azért vagyunk itt, hogy megmutassuk: együtt érzünk veletek, osztozunk a fájdalomban” – idézi az Index.

A püspök emlékeztetett: emberi dolog sírni, még Jézus is könnyezett, amikor elveszítette barátját, Lázárt – de imádkozott is érte, és feltámasztotta őt. „Valami hasonlót kérünk mi is most: új életet az apátoknak és a nagybátyátoknak. Örök életet. Mennyországot. Paradicsomot” – tette hozzá.

D. Manuel Linda beszédében kiemelte a hit és a szeretet erejét, és azt is elmondta, mennyire fontosak a jó cselekedetek. Megemlékezett arról is, hogy Diogo Jota mindössze 11 nappal a halála előtt kötött házasságot, és hogy mind ő, mind André áldozatos munkával, tisztességgel és emberséggel építették fel az életüket.

A püspök megköszönte a sport által képviselt értékeket is – fegyelmet, tiszteletet, közösséget –, majd újra a gyermekekhez szólt: „Ha egy felnőtt könnyeit is nehéz látni, egy gyermek könnyeinél nincs fájdalmasabb látvány. Különös szeretettel gondolok most rátok, a ti édesanyátokra és nagyszüleitekre. Veletek vagyok – de Jézus is veletek van.”