Kórházba került a magyar futball-legenda

"Sajnos valóban nincs jól az édesapám, s jelenleg kórházban van egy vírusos megbetegedés miatt" – árulta el a Blikknek ifjabb Mészöly Kálmán. A játékosként világválogatottságig jutó, a nemzeti csapatban 61 meccsén hat gólt szerző védő, aki két vébén, az 1962-es chilein és az 1966-os angliain is szerepelt, s szövetségi kapitányként is kijuttatta a gárdát az 1982-es spanyolországi tornára, az elmúlt időszakban többször is betegeskedett.

Hosszú idő után a januári Év Sportolója Gálán mutatkozott először a nagy nyilvánosság előtt. A nemzeti színházba felesége, Bardi Gyöngyi és kisebbik fia Géza kísérte el. A Magyar Labdarúgó-szövetség életműdíját meghatottan könnyek között vette át, s a járás az ízületi problémái miatt nehézkesen ment neki, de azt mondta jól érzi magát.

