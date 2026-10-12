A Mélies International Festivals Federation rangos elismerését 1996 óta adják át a legjobb tudományos-fantasztikus, fantasy és horror műfajú filmeknek - szerepel a Méliés d'Or honlapján. Az Itt érzem otthon magam az első magyar film, amely elnyerte a díjat.

Holtai Gábor első nagyjátékfilmje, amelyet az év elején mutattak be, közvetlen állami támogatás nélkül, független összefogásból és finanszírozásból készült.

A díjátadót vasárnap tartották meg a Sitges - Katalóniai Nemzetközi Fantasztikusfilm-fesztiválon. A legjobb tíz film közé került még mások mellett az Anders Thomas Jensen rendezésében készült Ádám almái, vagy Az éjszaka szülötte (rendezte: Hanna Bergholm) című horror.