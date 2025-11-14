ARÉNA - PODCASTOK
2025. november 14. péntek
Az Advent Bazilika karácsonyi vásár a Szent István-bazilika előtti Szent István téren 2021. november 28-án.
Nyitókép: Az Advent Bazilika karácsonyi vásár a Szent István-bazilika előtt 2021. november 28-án. MTI/Balogh Zoltán

Pick-up étkezés, fényfestett dokumentumfilm – gyöngyszemekkel nyit a budapesti karácsonyi vásárok szezonja

Infostart / InfoRádió - Rozgonyi Ádám

Jubileumi fényfestés a pesti bazilikánál, fényshow-k a Vörösmarty téren: újításokkal és újdonságokkal nyílt meg pénteken Budapest két legnagyobb karácsonyi vására. Az étel-ital kínálatról, valamint a programokról az InfoRádió Kovács Lázárt, a Szent István téri karácsonyi vásár házigazdáját kérdezte.

Mindkét V. kerületi karácsonyivásár-helyszín rejt újdonságokat idén, mind fényben (fényalagút), mind látványban (üdvözlőkapuk, szelfipontok), mind zenében.

  • Vörösmarty tér: első a gasztronómia
  • Szent István tér: hangulat, miliő

– ezek a jelszók a két helyszínen idén.

És akkor néhány szó rögtön az ételekről, italokról: közel 300 féle ételt kínálnak a vásár ideje alatt, köztük olyan ikonikus magyar fogásokat, mint a töltött káposzta, a halászlé, a lángos, a marhapörkölt vagy a vadételek, halak. Kovács Lázár, a Szent István téri karácsonyi vásár házigazdája mindezek közül a vadpörköltet és a töltött káposztát emelte ki az InfoRádióban, illetve azt, hogy a tavalyi évhez képest az árak az infláció alatti mértékben nőnek, mindössze másfél százalékos az átlagos árnövekedés, az ételek többsége, mintegy 70 százaléka pedig a tavalyi áron lesz kapható.

Konkrétan: a sima lángos idén 2400 forint lesz, a sajtos-tejfölös 3200, ami Kovács Lázár szerint alatta van a hasonló eseményeken látható áraknak. E mellé 1500 forintért ihatunk majd meg 3 deci forralt bort.

Ígérete szerint minden standnak, illetve ételt kínáló árusnak lesz naponta egy olyan egytálétele, amely 1600 forintba kerül, és az adag sem lesz kisebb, mint más napokon.

Egyes hétvégék tematikusak lesznek, ekkor kóstolhatók majd változatosan is a magasabb árfekvésű ételek:

  • a Márton nap közelsége miatt libaételekkel kezdenek,
  • aztán jön a disznó,
  • a csülök,
  • a halak,
  • az édességek,
  • a pörköltek,
  • a gulyás,
  • a töltött káposzta megannyi változata is.

Lesz még libamáj vagy bélszín is az igazi ínyenceknek.

A korcsolyapálya idén nem épül meg, a helyére asztalokat és székeket raknak ki, még jobban segítve, hogy az étkezés minél kulturáltabban történhessen.

Az árusításnál most debütál a pick-up pont: online meg lehet rendelni az ételt az asztalnál ülve egy alkalmazás segítségével, sorban sem kell állni, csak akkor kell odamenni, ha megjött az étel elkészültéről a visszajelzés. Ekkor kell fizetni és már lehet is fogyasztani az ételeket.

A Szent István-bazilikával kapcsolatos információ, hogy egy új jubileumi filmet mutatnak be a nagytemplom történetéről. Ezt vetítik majd fényfestéssel a bazilika homlokzatára, Kovács Lázár szerint ez gyöngyszeme lesz a vásárnak.

Kultúra

vásár

karácsonyi vásár

gasztro

kovács lázár

