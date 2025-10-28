ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
388.1
usd:
332.95
bux:
106293.74
2025. október 28. kedd Simon, Szimonetta
24 óra Ukrajna Otthon Start Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Quentin Tarantino amerikai rendező, forgatókönyvíró érkezik a Brit Film- és Televíziós Művészeti Akadémia (BAFTA) díjkiosztó ünnepségére a londoni Royal Albert Hallban 2020. február 2-án.
Nyitókép: MTI/EPA/Neil Hall

Hosszú kihagyás után visszatérhet a vászonra Quentin Tarantino

Infostart / MTI

Igaz, ezúttal nem a kamera rendezői oldalán foglal majd helyet a hollywoodi legenda, hanem előtte, mivel egy új Jamie Adams filmben kapott szerepet.

Quentin Tarantino visszatér a filmvászonra: a Ponyvaregény és a Kill Bill rendezője Jamie Adams Only What We Carry című filmjében vállalt szerepet, amelyben Simon Pegg és Charlotte Gainsbourg lesz a partnere – számolt be róla a Deadline.com hollywoodi hírportál.

Tarantino a Robert Rodríguez rendezésében készült Alkonyattól pirkadatig című, 1996-ban bemutatott produkció óta nem játszott ilyen fontos filmszerepet.

A szerelemről, veszteségről és „a továbblépéshez szükséges csöndes bátorságról” szóló Only What We Carry (Csak amit magunkkal viszünk) Normandia partvidékén játszódik. A walesi rendező-forgatókönyvíró – aki a Variety.com értesülése szerint franciaországi Deauville-ben forgatta le a produkciót szeptember végén mindössze hat nap alatt – elmondta, hogy mindig is szeretett volna egy Eric Rohmer-stílusú alkotást készíteni Normandiában.

A Mission: Impossible- és a Start Trek-filmekből ismert Pegg, valamint Gainsbourg mellett a francia színész Liam Hellmann, Lizzy McAlpine amerikai énekesnő és Sofia Boutella is szerepet kapott a produkcióban.

Pegg az egykori nagy tekintélyű tanárt, Julian Johnst alakítja, akinek egyik tanítványa, Charlotte Levant (Boutella) hazatér, hogy szembenézzen a múltjával. Tarantino a hozzájuk csatlakozó John Percyt, Julian régi barátját játssza, akinek hirtelen érkezése rég eltemetett igazságokat hoz felszínre.

Bár Tarantino leginkább olyan klasszikusok rendezőjeként és forgatókönyvírójaként ismert, mint a Ponyvaregény, a Jackie Brown vagy a Django elszabadul, több saját filmjében is játszott kisebb szerepeket, vagy – mint a Volt egyszer egy Hollywoodban – önmagaként jelent meg.

Kezdőlap    Kultúra    Hosszú kihagyás után visszatérhet a vászonra Quentin Tarantino

hollywood

színész

filmrendező

szerep

quentin tarantino

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Nyitott kérdések az EU-csúcs után: Magyarország és Szlovákia után már Belgium is vétóz

Nyitott kérdések az EU-csúcs után: Magyarország és Szlovákia után már Belgium is vétóz

Az EU-tagállamok vezetői közül többen is azt szeretnék, hogy a befagyasztott orosz vagyonokat Ukrajna kapja meg, Belgium viszont ezt ellenzi, mert az indoklás szerint komoly jogi következményei is lehetnek annak, ha mindezt nemzetközi szinten elkobzásnak minősítik. Pesztericz-Kalas Vivien, az NKE Eötvös József Kutatóközpont Európa Stratégia Kutatóintézet főreferense az InfoRádióban arról is beszélt, milyen javaslatok kerültek az asztalra az uniós csatlakozási folyamat lehetséges megváltoztatása érdekében, kiemelten Ukrajna helyzete miatt.
 

Orbán Balázs: a fősodorbeli pártok is von der Leyen ellen fordulhatnak

Forráslehívás: Navracsics Tibor jó esélyt lát az első helyre

Szakértő a kenyai légikatasztrófáról: a Cessna megbízható gép, csak az adathordozóról derülhet ki, mi történt

Szakértő a kenyai légikatasztrófáról: a Cessna megbízható gép, csak az adathordozóról derülhet ki, mi történt

Kell valamilyen adatrögzítőnek lennie a fedélzeten, így a vizsgálatnak van esélye, hogy kiderítse a baleset okát – mondta el Varga G. Gábor szakértő a kenyai légikatasztrófáról. Nyolc magyar turista halt meg egy kisgép balesetében.
 

Fél órán át keresték a magyarokkal lezuhant kenyai gépet – drámai részletek a tragédiáról

Két magyar kiskorú is van a kenyai légibaleset áldozatai között

Nyolc magyar áldozata van a kenyai repülőszerencsétlenségnek – videó

Tragédiák sorát követte a magyarokkal repülő kenyai kisgép lezuhanása

Orbán Viktor is reagált a kenyai repülőszerencsétlenségre

VIDEÓ
Autó, telefon, ház: Miben nem lesz akkumulátor a jövőben? Kaderják Péter, Inforádió, Aréna
Reptér-fejlesztés: közelebb jön a világ? Lóga Máté és Turi Ferenc, Inforádió, Aréna
Kik voltak 1956 hősei? Romsics Ignác, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.29. szerda, 18:00
Demkó Attila
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézet Stratégiai Jövők Programjának vezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Támadásba lendült Izrael: ismét hullanak a bombák Gázában – Sokan meghaltak

Támadásba lendült Izrael: ismét hullanak a bombák Gázában – Sokan meghaltak

Több helyen is légitámadás történt Gázában, miután Benjamin Netanjahu miniszterelnök támadási parancsot adott ki az izraeli haderőnek.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Jöhet az újabb lakásdömping Magyarországon: ez rúghatja be igazán az Otthon Startot, érik a káosz

Jöhet az újabb lakásdömping Magyarországon: ez rúghatja be igazán az Otthon Startot, érik a káosz

Megmozdulhat az új építésű lakások piaca, miután a fejlesztők az eddig bejelentetteken felül országszerte több mint 25 ezer új lakás építését kezdhetik el a következő hónapokban.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Hurricane Melissa hits Jamaica with violent winds as authorities warn of 'catastrophic' flooding

Hurricane Melissa hits Jamaica with violent winds as authorities warn of 'catastrophic' flooding

The US National Hurricane Centre says the category five storm is "extremely dangerous and life-threatening" as it hits the island.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 28. 16:16
Elhunyt Prunella Scales színésznő
2025. október 28. 10:27
A színpadon érezte, hogy baj van – eltört Pásztor Erzsi válla
×
×
×
×