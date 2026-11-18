Feltehetően orosz repülőgépek megsértették a japán légteret kedden - jelentette be a japán kormány, egyúttal „heves tiltakozását” fejezve ki Oroszország felé.

Két repülőgép a délnyugaton fekvő Fukuoka térségében lépett be a japán légtérbe a hajnali órákban. A légvédelmi erők vadászrepülőgépeket küldtek a levegőbe figyelmeztetésül – tette hozzá Kihara Minoru kormányszóvivő.

A szóvivő hangsúlyozta, hogy a berepülés súlyos megsértése az ország szuverenitásának és fenyegetés Japán biztonságára.

Kijelentette, hogy a kormány elfogadhatatlannak tartja a légtérsértést, diplomáciai csatornákon tiltakozott Oroszországnál, és felszólította arra is, akadályozza meg, hogy hasonló jogsértések újra megtörténhessenek.